Родным звезды «Дома-2» придется делать ДНК-экспертизу для опознания тела из Дудергофки. Возможно, поможет странное в её руке

Тело женщины, которое вытащили из Дудергофского канала больше недели назад, придется опознавать с помощью ДНК-экспертизы из-за долгого пребывания в воде. Не исключено, что это пропавшая звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей.



Женщина, труп которой 13 августа вытащили из канала в Красносельском районе, могла утонуть в другом месте, стало известно «Фонтанке» 24 августа. По одной из версий, местом гибели мог стать Финский залив.

