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    Родным звезды «Дома-2» придется делать ДНК-экспертизу для опознания тела из Дудергофки. Возможно, поможет странное в её руке

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    6 комментариев

    Тело женщины, которое вытащили из Дудергофского канала больше недели назад, придется опознавать с помощью ДНК-экспертизы из-за долгого пребывания в воде. Не исключено, что это пропавшая звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей.

    Женщина, труп которой 13 августа вытащили из канала в Красносельском районе, могла утонуть в другом месте, стало известно «Фонтанке» 24 августа. По одной из версий, местом гибели мог стать Финский залив.

    Тело пробыло в воде порядка недели-двух, поэтому его опознание сильно затруднено.

    По предварительной информации, помимо косвенных признаков — вставной груди, татуировки на полспины в виде игральных карт и наращенных белокурых волос, следователям досталась еще одна подсказка. В руке у погибшей были зажаты ключи от «БМВ». Автомобиль сейчас ищут. Также устанавливается точная причина смерти женщины.

    О том, что утопленница из Дудергофского канала может быть звездой реалити-шоу «Дом-2» Анастасией Кочервей, написала в соцсетях другая участница передачи Олеся Малибу. Она ссылалась на мать девушки, которую вызвали в Петербург на опознание. Сама женщина общаться с «Фонтанкой» отказалась.

    Анастасия Кочервей стала известна после участия в проекте «Дом-2», куда пришла в апреле 2018 года. Теледебют случился годом ранее в программе «Давай поженимся». Найти любовь на шоу Гузеевой и Сябитовой не вышло, телестройку она покинула через несколько месяцев одинокой — отношения с бывшим бойфрендом разладились. В СМИ также писали о поездке в Турцию для закупки одежды для своего шоу-рума в Москве, заключении в местную тюрьму и выкидыше.

    В соцсетях она делилась кадрами с разных телешоу, снимками с фотосессий, подробностями неудачной маммопластики. Кочервей также известна внушительной работой над внешностью, идеала она добивалась танцами, бодибилдингом и силами пластических хирургов.

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    Комментарии 6

    sektor724 Авг 2022 в 14:22
    Так а где фото трупа?
    Как нам оценить чего там она добилась
    +0−0
    Teo Piter24 Авг 2022 в 13:45
    А что такое вставная грудь??? Это когда вставил и пошел, а потом снял на ночь?
    +0−0
    Алешик24 Авг 2022 в 13:29
    да уж,вот это нынче "звёзды" пошли.... раньше звёздами называли Е.Леонова,Л.Ахиджакову,С.Ротару и тд.. а теперь-какую-то Б в татухах и надувной грудью😁 времена меняются-и звёзды меняются 🙄🙄
    +7−0
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