Родным звезды «Дома-2» придется делать ДНК-экспертизу для опознания тела из Дудергофки. Возможно, поможет странное в её руке

Тело женщины, которое вытащили из Дудергофского канала больше недели назад, придется опознавать с помощью ДНК-экспертизы из-за долгого пребывания в воде. Не исключено, что это пропавшая звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей.
Женщина, труп которой 13 августа вытащили из канала в Красносельском районе, могла утонуть в другом месте, стало известно «Фонтанке» 24 августа. По одной из версий, местом гибели мог стать Финский залив.
Тело пробыло в воде порядка недели-двух, поэтому его опознание сильно затруднено.
По предварительной информации, помимо косвенных признаков — вставной груди, татуировки на полспины в виде игральных карт и наращенных белокурых волос, следователям досталась еще одна подсказка. В руке у погибшей были зажаты ключи от «БМВ». Автомобиль сейчас ищут. Также устанавливается точная причина смерти женщины.
О том, что утопленница из Дудергофского канала может быть звездой реалити-шоу «Дом-2» Анастасией Кочервей, написала в соцсетях другая участница передачи Олеся Малибу. Она ссылалась на мать девушки, которую вызвали в Петербург на опознание. Сама женщина общаться с «Фонтанкой» отказалась.