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    Утонувшая в Дудергофском канале женщина может быть звездой «Дома-2» Анастасией Кочервей

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    5 комментариев

    Мать участницы реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей вызвали в Петербург на опознание тела утонувшей в Красносельском районе женщины.

    Об этом в своих социальных сетях 24 августа сообщила другая участница шоу Олеся Малибу.

    По словам Олеси, Анастасия уехала из Москвы после сложных отношений с женатым мужчиной, приобрела квартиру в родном Краснодаре, но осознав, что не подберёт для себя работу, меньше года назад перебралась в Петербург.

    «Осенью. Мы дружили, вместе работали, но потом произошла ссора, и общаться стали меньше», — говорит Олеся, уточняя, что пыталась выйти на связь пару недель назад, но ни дозвониться, ни дописаться не удалось.

    Утопленницу в одном нижнем белье, как писала «Фонтанка», из воды извлекли 13 августа. При ней не было документов. В качестве примет назывались татуировка на спине в виде игральных карт, а также вставная грудь. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

    Соцсети Анастасия забросила около года назад. Со слов её подруги, девушка была склонна к депрессии, порой изменённое состояние сознания поддерживала намеренно. Татуировки у неё тоже есть, но их немного, последняя, как известно Олесе, была сделана не так давно.

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    Комментарии 5

    Сенька Лошпек24 Авг 2022 в 13:30
    Ну такое себе
    +0−0
    Dmitry Antonov24 Авг 2022 в 12:53
    Насколько же бывают разными судьбы звёзд этого "Дома-2"!
    Одна баллотируется в президенты, из телеящика и интернета не вылезает, а другую из канала вытаскивают...
    +1−0
    Akabos24 Авг 2022 в 12:45
    "Работали вместе" - в эскорте?!
    +4−0
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