Утонувшая в Дудергофском канале женщина может быть звездой «Дома-2» Анастасией Кочервей

По словам Олеси, Анастасия уехала из Москвы после сложных отношений с женатым мужчиной, приобрела квартиру в родном Краснодаре, но осознав, что не подберёт для себя работу, меньше года назад перебралась в Петербург.

Об этом в своих социальных сетях 24 августа сообщила другая участница шоу Олеся Малибу.

«Осенью. Мы дружили, вместе работали, но потом произошла ссора, и общаться стали меньше», — говорит Олеся, уточняя, что пыталась выйти на связь пару недель назад, но ни дозвониться, ни дописаться не удалось.

Утопленницу в одном нижнем белье, как писала «Фонтанка», из воды извлекли 13 августа. При ней не было документов. В качестве примет назывались татуировка на спине в виде игральных карт, а также вставная грудь. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Соцсети Анастасия забросила около года назад. Со слов её подруги, девушка была склонна к депрессии, порой изменённое состояние сознания поддерживала намеренно. Татуировки у неё тоже есть, но их немного, последняя, как известно Олесе, была сделана не так давно.