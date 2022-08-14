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    Тело мужчины в трусах прибило к набережной у Казанского собора, а из Дудергофского канала вытащили женщину в нижнем белье

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    Гулявшие ранним субботним утром по набережной канала Грибоедова увидели в воде тело мужчины. А вечером трагедией закончился отдых на пляже у Дудергофского канала.

    Тело мужчины на вид лет 30 прибило к набережной у Казанского Собора накануне около половины седьмого утра, стало известно «Фонтанке» 14 августа. Сотрудники чрезвычайных службы извлекли утопленника из воды. Мужчина был одет только в синие трусы. Его личность и причина смерти устанавливаются.

    Спасателей вызвали и на набережную Дудергофского канала в половине девятого вечера сообщением о человеческом теле в воде. К их приезду отдыхающие вытащили из воды тело женщины на вид лет 30–40. Она была в нижнем белье, а на спине у нее — цветная татуировка в виде игральных карт. Её личность и причина также устанавливаются.

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