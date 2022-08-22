Виктор Пелевин всё-таки выпустит новую книгу в этом году

Писатель Виктор Пелевин, которому в конце ноября 2022 года исполнится 60 лет, всё же выпустит новую книгу в этом году. На протяжении более десятка лет его новые книги выходили в августе, но в 2022-м один из самых популярных российских авторов нарушил традицию.



Издательство «Эксмо» и сервис электронных книг «ЛитРес» сообщили, что книге в этом году всё-таки быть. Никаких подробностей — даты релиза, жанра, темы — пока что нет. Однако «Фонтанку» заверили, что речь идет именно о новинке, а не о переиздании.

