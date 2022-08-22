Виктор Пелевин всё-таки выпустит новую книгу в этом году

Писатель Виктор Пелевин, которому в конце ноября 2022 года исполнится 60 лет, всё же выпустит новую книгу в этом году. На протяжении более десятка лет его новые книги выходили в августе, но в 2022-м один из самых популярных российских авторов нарушил традицию.
Издательство «Эксмо» и сервис электронных книг «ЛитРес» сообщили, что книге в этом году всё-таки быть. Никаких подробностей — даты релиза, жанра, темы — пока что нет. Однако «Фонтанку» заверили, что речь идет именно о новинке, а не о переиздании.
Напомним, когда в середине лета «Эксмо» не разослало традиционный анонс новой книги Пелевина, читательская публика заподозрила, что релиза вовсе не будет. Ряд российских СМИ опубликовали новость о том, что Пелевин впервые за 19 лет промолчит. Критики и обозреватели сочли это молчание реакцией на военно-политическую ситуацию в стране и мире.
При этом в июле «Эксмо» заявило, что к юбилею автора выпустит переиздание романа «S.N.U.F.F.». Сообщение издательства держало интригу: «Осталось понять, о чем расскажет автор в этом году — и расскажет ли? Возможно, все прогнозы уже сделаны... Читаем переиздание и ждем, когда разрешится главная интрига сезона — традиционная новинка от Виктора Пелевина». В романе «S.N.U.F.F.», впервые опубликованном в 2011 году, разворачивалось противостояние между цивилизованным Бизантиумом, населенном «людьми», и диким Уркаинским Уркагантом с «орками».