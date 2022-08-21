В реке между Мурино и Девяткино поселились черепашки. Кажется, им нужен дом

Автор: «Типичное Мурино I Девяткино» / «ВКонтакте»
Необычные обитатели поселились в реке между Мурино и Девяткино. Пару черепах засняли очевидцы во Всеволожском районе Ленинградской области 21 августа.
Видео с черепахами появилось в группе «Типичное Мурино I Девяткино» в социальной сети «ВКонтакте». Черепахи грелись на солнце, устроившись на стволе одного из деревьев. Раньше в этих местах их в водоеме не видели.
Автор: «Типичное Мурино I Девяткино» / «ВКонтакте»
Пользователи сети предположили, что черепахи домашние и оказались в реке, когда «хозяева наигрались».