    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, вос

    763мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd59.13eur59.39
    ТЕМА ДНЯ

    Убита дочь политолога Александра Дугина

    Дочь Дугина погибла во взрыве"Зенит" выигралВ Крыму снова работа ПВООбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В реке между Мурино и Девяткино поселились черепашки. Кажется, им нужен дом

    5104
    12 комментариев

    Автор: «Типичное Мурино I Девяткино» / «ВКонтакте»

    Необычные обитатели поселились в реке между Мурино и Девяткино. Пару черепах засняли очевидцы во Всеволожском районе Ленинградской области 21 августа.

    Видео с черепахами появилось в группе «Типичное Мурино I Девяткино» в социальной сети «ВКонтакте». Черепахи грелись на солнце, устроившись на стволе одного из деревьев. Раньше в этих местах их в водоеме не видели.

    Автор: «Типичное Мурино I Девяткино» / «ВКонтакте»

    Пользователи сети предположили, что черепахи домашние и оказались в реке, когда «хозяева наигрались».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close