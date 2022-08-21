В Петербурге полиция освободила заложников из кальянной на Боровой. Задержаны шестеро

Шесть человек задержаны в кальянной в центре Петербурга после сообщения об удерживаемых в помещении людях. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД.



Накануне в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что в заведении на Боровой, 6 незаконно удерживают людей и угрожают. Прибывшие на место сотрудники задержали троих женщин и троих мужчин — всем от 18 до 23 лет.

У них изъяли 3 ножа, кастет, 3 металлических трубы, мобильные и пневматический пистолет. Все были доставлены в отдел и получили протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.