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    В Петербурге полиция освободила заложников из кальянной на Боровой. Задержаны шестеро

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    Шесть человек задержаны в кальянной в центре Петербурга после сообщения об удерживаемых в помещении людях. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД.

    Накануне в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что в заведении на Боровой, 6 незаконно удерживают людей и угрожают. Прибывшие на место сотрудники задержали троих женщин и троих мужчин — всем от 18 до 23 лет.

    У них изъяли 3 ножа, кастет, 3 металлических трубы, мобильные и пневматический пистолет. Все были доставлены в отдел и получили протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По данным «Фонтанки», большая часть задержанных являются гражданами Узбекистана. Заявление же поступило от нелегального мигранта из Таджикистана.

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