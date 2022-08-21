Усик отстоял титулы в реванше с Джошуа раздельным решением судей

Украинский боксер Александр Усик отстоял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Реванш с британцем Энтони Джошуа проходил в Саудовской Аравии.
Боксеры провели 12 раундов. Победитель был определен раздельным решением судей.
Титульный бой проходил в сентябре 2021 года. Тогда Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
После победного боя Александр Усик заявил, что готов побороться с другим представителем Великобритании, Тайсоном Фьюри, за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
«Уверен, что Тайсон Фьюри не завершил карьеру. Я убежден, что он хочет провести поединок со мной. Я тоже хочу подраться с ним», — заявил Усик (цитата по РИА Новости).
Ранее Фьюри заявлял, что будет готов вернуться на ринг, когда «Усик во второй раз побьет бодибилдера Джошуа», и люди «будут умолять» о возвращении.