Усик отстоял титулы в реванше с Джошуа раздельным решением судей

Титульный бой проходил в сентябре 2021 года. Тогда Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Украинский боксер Александр Усик отстоял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Реванш с британцем Энтони Джошуа проходил в Саудовской Аравии.

После победного боя Александр Усик заявил, что готов побороться с другим представителем Великобритании, Тайсоном Фьюри, за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Уверен, что Тайсон Фьюри не завершил карьеру. Я убежден, что он хочет провести поединок со мной. Я тоже хочу подраться с ним», — заявил Усик (цитата по РИА Новости).

Ранее Фьюри заявлял, что будет готов вернуться на ринг, когда «Усик во второй раз побьет бодибилдера Джошуа», и люди «будут умолять» о возвращении.