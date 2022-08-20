Атаки беспилотников и диверсии: что происходит в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Поделиться Поделиться





В Крым устремились украинские беспилотники. Атаки скорее психологические, но системы ПВО не всегда их ловят. «Фонтанка» рассказывает о последствиях за последние дни. 16 августа около шести утра в районе Джанкоя начался пожар, на военных складах взлетали на воздух боеприпасы. Они повредили несколько частных домов, некоторые из которых сгорели. Один мужчина получил осколочное ранение, ещё одного придавило стенкой. Власти эвакуировали 3 тысячи человек — жителей окрестных сел — за пятикилометровую зону.



Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке железнодорожного движения через Джанкой — пути были повреждены. В результате Симферополь и Севастополь были ненадолго отрезаны от общероссийской железнодорожной сети. Поезда доезжали только до Владиславовки, а дальше пассажиров пересаживали на автобусы.

Минобороны и Сергей Аксенов прокомментировали причины взрывов на складе боеприпасов в районе Джанкоя кратко: это была диверсия.

18 августа один из высокопоставленных представителей американской администрации рассказал изданию Politico о том, что США не против ударов по Крыму, если Киеву это будет нужно. И в тот же день в Керчи и Севастополе сработали системы ПВО.



«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — писал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

19 августа ситуация повторилась. В районе Стрелецкой бухты сбили беспилотник. Горожан призвали сохранять спокойствие. Но вечером уже в Евпатории опять снимали работу ПВО.

20 августа новая атака. В штаб Черноморского флота врезался беспилотник. Михаил Развожаев сначала заявил, что сбить его не удалось. «К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет», — написал губернатор. Но затем исправился. «Уточнение: беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся», — добавил позднее глава региона.

Жителей призвали оставаться дома. Тем временем повторилась атака на Евпаторию. Там сбили еще один летающий аппарат.

«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — сообщил Сергей Аксенов.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что регион атакуют мелкие беспилотники, которые не столько наносят ущерб, сколько создают психологическое давление.



«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален, и нанести им большой ущерб невозможно. Лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а обо всех подозрительных людях, фактах, находках — сообщать в соответствующие органы», — написал Крючков.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

