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    «Цель – психологическая». Советник главы Крыма – об атаках беспилотников на полуостров

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    Атаки беспилотников в Крыму не могут нанести серьезный урон. Их цель, скорее, психологическая. Такое мнение высказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

    «Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», – написал он.

    Крючков также добавил, что жителям Крыма необходимо сохранять спокойствие. Он призвал людей сообщать властям о подозрительных предметах, находках и личностях.

    Добавим, что системы ПВО в Крыму срабатывают уже несколько дней. Только утром 20 августа беспилотники были сбиты в Севастополе и Евпатории.

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