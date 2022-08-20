«Цель – психологическая». Советник главы Крыма – об атаках беспилотников на полуостров

Атаки беспилотников в Крыму не могут нанести серьезный урон. Их цель, скорее, психологическая. Такое мнение высказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.



«Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», – написал он.

Крючков также добавил, что жителям Крыма необходимо сохранять спокойствие. Он призвал людей сообщать властям о подозрительных предметах, находках и личностях.