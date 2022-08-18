В Севастополе работает ПВО. Сбит беспилотник в районе военного аэродрома Бельбек

Беспилотный летательный аппарат сбили в Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек вечером 18 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — написал он в телеграм-канале.

По данным портала ForPost, многие жители города сообщили о взрывах на Северной стороне Севастополя.