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    В Севастополе работает ПВО. Сбит беспилотник в районе военного аэродрома Бельбек

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    37 комментариев

    Беспилотный летательный аппарат сбили в Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек вечером 18 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — написал он в телеграм-канале.

    По данным портала ForPost, многие жители города сообщили о взрывах на Северной стороне Севастополя.

    Читатели «Фонтанки» отдыхающие в поселке Орловка сообщили, что слышали несколько взрывов в районе 22:40 мск, после чего у моря ощущался сильный запах гари.

    Ранее системы ПВО сработали в Керчи, где также сбили беспилотник.

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    Комментарии 37

    SU LUX INN19 Авг 2022 в 00:53
    какой же Позор! только сбивать и Ломать умеем!
    +1−0
    Евгений СПб19 Авг 2022 в 00:44
    Аэродром взлетел на воздух, какое там ПВО сработало?)))))))))))))))))))))))))))))
    +0−1
    Ref19 Авг 2022 в 00:02
    В Бельбеке под Севастополем работает ПВО, распространяемые Украиной видео сильных взрывов - это старые кадры из Мелитополя, которые выдают за сегодняшний Крым.
    +3−4
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