В Севастополе работает ПВО. Сбит беспилотник в районе военного аэродрома Бельбек

Беспилотный летательный аппарат сбили в Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек вечером 18 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — написал он в телеграм-канале.
По данным портала ForPost, многие жители города сообщили о взрывах на Северной стороне Севастополя.
Читатели «Фонтанки» отдыхающие в поселке Орловка сообщили, что слышали несколько взрывов в районе 22:40 мск, после чего у моря ощущался сильный запах гари.
Ранее системы ПВО сработали в Керчи, где также сбили беспилотник.