В районе Джанкоя в Крыму взрываются боеприпасы, эвакуированы уже 2 тысячи человек. Есть пострадавшие

На складе рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма 16 августа около 6 утра произошла детонация боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя сельского совета — главу администрации сельского поселения Николая Карпеца. По его словам, одиночные взрывы еще продолжаются. Есть пострадавшие, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Жителей эвакуируем, около двух тысяч уже эвакуировано», — рассказал Карпец.
«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Также агентство приводит сообщение Минобороны о том, что в районе Майского произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в одной из воинских частей. Серьезно пострадавших не выявлено,
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», — говорится в сообщении.
На место, напомним, выехал глава Крыма Сергей Аксёнов.