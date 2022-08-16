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    После хлопка под Джанкоем загорелась подстанция, глава Крыма срочно выехал на место

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    13 комментариев

    После сильного хлопка около 6 часов 16 августа в районе Джанкоя загорелась трансформаторная подстанция, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди силовиков Крыма. Экстренные службы работают на месте, устраняя последствия пожара.

    RT, цитируя «ряд СМИ», отмечает, что загорелся якобы склад боеприпасов.

    Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что срочно выехал в село Майское Джанкойского района, не уточняя причину.

    «Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации», — написал Аксёнов в своем телеграм-канале.

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    Комментарии 13

    dragvs16 Авг 2022 в 10:45
    Над Совком перед его развалом вся страна ухахатывалась. Похоже "можем повторить". Обвал доходов бюджета уже почти на 30%.
    +0−0
    dragvs16 Авг 2022 в 10:43
    "После сильного хлопка" - ахахаха))) Опять кто-то покурил около бавовны. Российский новояз такой новояз.
    +0−0
    Cashmare16 Авг 2022 в 09:30
    ну подумаешь, хлопок, вот если на запорожской аэс шлепок случится - уже не до хлопков будет
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