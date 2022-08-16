После хлопка под Джанкоем загорелась подстанция, глава Крыма срочно выехал на место

После сильного хлопка около 6 часов 16 августа в районе Джанкоя загорелась трансформаторная подстанция, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди силовиков Крыма. Экстренные службы работают на месте, устраняя последствия пожара.
RT, цитируя «ряд СМИ», отмечает, что загорелся якобы склад боеприпасов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что срочно выехал в село Майское Джанкойского района, не уточняя причину.
«Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления информации», — написал Аксёнов в своем телеграм-канале.