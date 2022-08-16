Минобороны о взрывах на складе военного назначения в районе Джанкоя: Это была диверсия

Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой в Крыму утром 16 августа был повреждён в результате диверсии, сообщило Минобороны РФ. Серьёзно пострадавших нет.
«Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — говорится в сообщении министерства.
16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское Джанкойского района произошла детонация боеприпасов, начался пожар, оказалась повреждена железная дорога. Известно о двух пострадавших из гражданских лиц. Около 2 тысяч местных жителей эвакуировали.
Сейчас пути уже восстановили, тем не менее несколько поездов, в том числе Санкт-Петербург — Евпатория (в котором едут организованные группы детей), задерживаются. Подробнее о транспортной ситуации читайте на «Фонтанке».