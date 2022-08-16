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    Минобороны о взрывах на складе военного назначения в районе Джанкоя: Это была диверсия

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    25 комментариев

    Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой в Крыму утром 16 августа был повреждён в результате диверсии, сообщило Минобороны РФ. Серьёзно пострадавших нет.

    «Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — говорится в сообщении министерства.

    16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское Джанкойского района произошла детонация боеприпасов, начался пожар, оказалась повреждена железная дорога. Известно о двух пострадавших из гражданских лиц. Около 2 тысяч местных жителей эвакуировали.

    Сейчас пути уже восстановили, тем не менее несколько поездов, в том числе Санкт-Петербург — Евпатория (в котором едут организованные группы детей), задерживаются. Подробнее о транспортной ситуации читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 25

    O_O16 Авг 2022 в 13:47
    Так, глядишь, и правду говорить научатся со временем. На суде потом пригодится
    +4−0
    VKuser4919337216 Авг 2022 в 13:35
    Может, и насчет аэродрома тоже скажут что-то. А то уж совсем людей за дураков держат.
    +5−0
    27503938216 Авг 2022 в 13:19
    а что, Минобороны рассчитывало на что-то иное ?
    +7−0
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