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    Повреждённые пути под Джанкоем восстановили, но составы задерживаются. В поезде из Петербурга едут дети

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    14 комментариев

    Повреждённые железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма уже восстановлены. Об этом информирует глава региона Сергей Аксёнов.

    «Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — написал он в своём телеграм-канале.

    Движение нескольких поездов, в том числе одного петербургского, на территории Крыма пока задерживается, сообщает АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

    «В настоящий момент в районе станции Азовская приостановлено движение поездов. Задерживаются семь составов (шесть в Крым, один из Крыма). В настоящий момент пассажиры поезда № 28 высажены на станции Владиславовка. Перевозка пассажиров до станции назначения в Крыму будет осуществлена автобусами», — отмечается в сообщении.

    На период от одного часа до трёх задерживаются следующие поезда:

    • 92 Москва — Севастополь;
    • 28 Москва — Симферополь;
    • 180 Санкт-Петербург — Евпатория;
    • 183 Мурманск — Севастополь.

    На поезде № 180, следующем из Петербурга в Евпаторию, везут организованные группы детей. Они получили завтрак и воду, в вагонах поддерживается комфортная температура. Уже началась посадка пассажиров этого состава (а также московского поезда № 28) в автобусы на станции Айвазовская. Запрошены автобусы на перевозку пассажиров к другим станциям.

    «Все вопросы, связанные с движением других поездов, решаются в рамках созданного оперативного штаба», — говорится в сообщении.

    16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское произошла детонация боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога. Около 2 тысяч человек эвакуировали, известно о двух пострадавших.

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    Комментарии 14

    Алик-116 Авг 2022 в 14:00
    А написано будто бронепоезд вступил в бой, в бронепоезде едут дети
    +0−0
    26092824116 Авг 2022 в 13:08
    Это опыт для служб.
    +1−1
    ppky032316 Авг 2022 в 12:42
    Вспоминается плакат из фильма "Покровские ворота" - "Отдыхайте в здравницах Крыма"
    +1−0
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