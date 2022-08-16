Повреждённые пути под Джанкоем восстановили, но составы задерживаются. В поезде из Петербурга едут дети

Повреждённые железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма уже восстановлены. Об этом информирует глава региона Сергей Аксёнов.
«Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — написал он в своём телеграм-канале.
Движение нескольких поездов, в том числе одного петербургского, на территории Крыма пока задерживается, сообщает АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».
«В настоящий момент в районе станции Азовская приостановлено движение поездов. Задерживаются семь составов (шесть в Крым, один из Крыма). В настоящий момент пассажиры поезда
На период от одного часа до трёх задерживаются следующие поезда:
- 92 Москва — Севастополь;
- 28 Москва — Симферополь;
- 180 Санкт-Петербург — Евпатория;
- 183 Мурманск — Севастополь.
На поезде № 180, следующем из Петербурга в Евпаторию, везут организованные группы детей. Они получили завтрак и воду, в вагонах поддерживается комфортная температура. Уже началась посадка пассажиров этого состава (а также московского поезда
«Все вопросы, связанные с движением других поездов, решаются в рамках созданного оперативного штаба», — говорится в сообщении.
16 августа около 6 часов утра на складе рядом с селом Майское произошла детонация боеприпасов, оказалась повреждена железная дорога. Около 2 тысяч человек эвакуировали, известно о двух пострадавших.