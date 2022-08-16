Повреждённые пути под Джанкоем восстановили, но составы задерживаются. В поезде из Петербурга едут дети

Повреждённые железнодорожные пути в Джанкойском районе Крыма уже восстановлены. Об этом информирует глава региона Сергей Аксёнов.



«Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — написал он в своём телеграм-канале.



Движение нескольких поездов, в том числе одного петербургского, на территории Крыма пока задерживается, сообщает АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

