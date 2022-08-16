Повреждение железной дороги в Крыму: поезда с материка будут идти только до Владиславовки

В Джанкойском районе Крыма из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога, сообщает 16 августа ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — рассказал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.
В данный момент в направлении Симферополя продолжают движение поезда из Москвы, Мурманска, Смоленска и Петербурга.
Сегодня около 6 утра на складе рядом с селом Майское произошла детонация боеприпасов.
Глава республики ранее сообщил, что из зоны происшествия эвакуированы около 2 тысяч человек — жители сёл Азовское и Майское. Они временно размещены в школах сёл Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда.