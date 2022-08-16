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    Повреждение железной дороги в Крыму: поезда с материка будут идти только до Владиславовки

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    28 комментариев

    В Джанкойском районе Крыма из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога, сообщает 16 августа ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    «После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — рассказал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.

    В данный момент в направлении Симферополя продолжают движение поезда из Москвы, Мурманска, Смоленска и Петербурга.

    Сегодня около 6 утра на складе рядом с селом Майское произошла детонация боеприпасов.

    Глава республики ранее сообщил, что из зоны происшествия эвакуированы около 2 тысяч человек — жители сёл Азовское и Майское. Они временно размещены в школах сёл Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда.

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    Комментарии 28

    dragvs16 Авг 2022 в 12:03
    Получается очень удачная спецоперация была проведена, ЖД сообщение Крыма с Украиной сейчас полностью прервано. А это означает серьезный логистический голод российской армии хоть и на время
    +3−1
    07A16 Авг 2022 в 11:51
    Позор пыжиться, вертеть чубами и выпрашивать помощь в европке. А потом потерять пятую часть территории.
    +1−13
    25267490116 Авг 2022 в 11:50
    Всё к услугам отдыхающих в Крыму:незабываемый аромат моря, в которое сливаются фекалии без очистки и регулярные фейерверки от взрывающихся складов.
    +7−2
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