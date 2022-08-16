Джанкой? Где это? Как пожар в крымских степях ударил по туристам из Петербурга и не только

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС Поделиться Поделиться





Глава Крыма объявил о приостановке железнодорожного движения через Джанкой. Это значит, Симферополь и Севастополь временно отрезаны от общероссийской железнодорожной сети. Перевозчик пока не готов объяснять пассажирам, как выбираться из Крыма.

Появление Крымского моста мало что изменило в схеме движения поездов «с материка» в столицу республики и дальше в Евпаторию и Севастополь. Составы продолжают делать крюк через Джанкой, и приостановка движения там означает проблемы для пассажиров полутора десятков поездов в день.



После сообщения о взрыве на складе боеприпасов в районе Джанкоя железнодорожное сообщение в этом районе было прервано.

«Поезда, следующие из материковой части России в Крым, будут идти только до станции Владиславовка. Далее людей повезут автобусами», — цитируют слова Сергея Аксёнова российские СМИ. Откуда в маленьком селе с тремя с половиной тысячами жителей возьмутся прямо сейчас десятки автобусов, чтобы отвезти пассажиров, — не сообщается.



Фото: Svetlov Artem / Wikipedia Поделиться Поделиться







Джанкой — это небольшой город посреди крымской степи. Раньше, когда поезда в Крым ехали через перешеек с севера, это было вполне логично. А небольшая ж/д инфраструктура вполне справлялась с отправкой составов на восток полуострова — в Феодосию и Керчь — через тот же Джанкой. Хотя это и был изрядный крюк, интенсивность движения не позволяла оправдать огромные инвестиции в спрямление пути.



Совсем другое дело, когда появился Крымский мост и по восточной ветке пошла в ежедневном режиме пара десятков составов. Однако пока сохранялось статус-кво. Первоочередной задачей стало построить нормальную автодорогу, чтобы заменить двухполосную и не очень удобную трассу из Феодосии в Симферополь. Этим уже вовсю занимаются российские компании. До железной дороги руки пока не дошли.

Объявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что поезда «с материка» временно будут идти только до Владиславовки (станция в 10 км от Феодосии), стало неожиданностью для перевозчика. К слову, по каким-то своим внутренним причинам АО «РЖД» никогда не занималось и сейчас не занимается перевозками на полуострове. На базе работавшей там до 2014 года инфраструктуры было образовано ФГУП «Крымская железная дорога», а всё пассажирское движение на крымском направлении отдано на откуп частной компании «Гранд экспресс».



Примерно в 11:30 мск справочный телефон «Гранд экспресса» при дозвоне бодро сообщал: «Все поезда в республику и в Севастополь курсируют в штатном режиме и по расписанию». Когда с пятого раза удалось пробиться до живого человека, ответ не изменился:

— У службы горячей линии нет информации об изменениях в расписании.

— Но глава Крыма объявил, что поезда едут только до Владиславовки. Вот конкретно поезд из Симферополя в Петербург в 19:10 поедет? Или нам надо срочно как-то самим добираться до Владиславовки?



— У службы горячей линии нет информации об изменениях в расписании.

— А можно как-то посерьезнее? Если речь идет о большой семье с детьми, пожилым человеком и багажом? Им надо либо прямо сейчас срочно искать, как добраться до Феодосии, либо ждать в Симферополе, что у вас всё починится, и вы поедете!

— У службы горячей линии нет информации об изменениях в расписании.

Окей, вопросов больше нет.

Судя по расписанию на вокзале Симферополя, только сегодня с него «на материк» будет уезжать семь поездов: один — только до Тамани, четыре в Москву, один в Петербург и еще один — в Астрахань. Плюс — один проходящий из Москвы в Севастополь. Завтра — два в Москву и по одному в Мурманск, в Тамань, в Адлер, в Кисловодск, в Петербург и поздно ночью еще в Омск.



По поводу прибытия всё ещё непонятнее. Например, в полдень в Симферополь должен был прибыть флагманский — двухэтажный — поезд из Москвы. Что с ним, редакции прояснить так и не удалось. У «Гранд экспресса» всё то же, те же и там же, а в справочной вокзала Симферополя для городских справочных телефоны всё время заняты. Лишь через полчаса дозвона от оператора удалось узнать очевидное: поезд на 12:00 задерживается. Что, как, почему, ехать ли встречать пассажиров во Владиславовку или уже успокоиться и ждать в Симферополе, — никакой информации. На вокзале рекомендовали пассажирам поезда обратиться к своему проводнику, чтобы понять, где они остановились и что дальше будет. Ну и надеяться, что в вагонах работает кондиционер.



Только после полудня появилась более вменяемая информация. «Гранд экспресс» в своем телеграм-канале сообщил, что на данный момент задерживается семь поездов. Тот самый двухэтажный поезд из Москвы дальше Владиславовки не поедет — пассажиров высадили, и они ждут тех самых обещанных Аксёновым автобусов. Вроде первые партии уже должны были прибыть.

Кроме того, сообщается, что группе детей, следующей из Петербурга в Евпаторию, дали бесплатный завтрак и воду. Что будет дальше? Надо ждать дополнительных сообщений. Как быть тем, кто сейчас выбирается из Крыма на поездах, — никакой информации так и не появилось.

В принципе, добраться до Владиславовки из Симферополя не такая уж большая проблема — автобусное сообщение в Крыму развито хорошо. Прямая дорога — без Джанкоя — вполне работает. Правда, если все несколько сотен пассажиров хотя бы одного поезда ринутся штурмовать расположенную на той же привокзальной площади автостанцию, могут быть проблемы. Всегда готовы к услугам мириады таксистов, снующих там же. Цены будут очень высокими — крымские таксисты реагируют на изменение обстановки куда острее и безжалостнее «Яндекс.Такси».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

