Власти: В Евпатории, предположительно, сработала ПВО

В Крыму снова шумно. Жители Евпатории сообщают о работе систем противовоздушной обороны, а власти заверяют: полуостров защищен.
«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», — пишет 19 августа в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Тем временем в местных пабликах появляются видео, на которых, предположительно, запечатлена работа систем ПВО.
«Да, в Евпатории звук, будто летит самолёт, а потом хлопок», — пишет один из местных жителей.
Накануне ПВО работала в Керчи. Сообщалось, что был сбит беспилотный летательный аппарат, а опасности для города и Крымского моста нет.