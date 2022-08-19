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    Власти: В Евпатории, предположительно, сработала ПВО

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    В Крыму снова шумно. Жители Евпатории сообщают о работе систем противовоздушной обороны, а власти заверяют: полуостров защищен.

    «В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», — пишет 19 августа в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

    Тем временем в местных пабликах появляются видео, на которых, предположительно, запечатлена работа систем ПВО.

    «Да, в Евпатории звук, будто летит самолёт, а потом хлопок», — пишет один из местных жителей.

    Накануне ПВО работала в Керчи. Сообщалось, что был сбит беспилотный летательный аппарат, а опасности для города и Крымского моста нет.

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