«Сохраняйте спокойствие»: над Евпаторией сработала система ПВО

В небе над Евпаторией сработала система ПВО. Местные жители услышали взрыв и сняли ракетный след в небе.
«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — сообщил в Telegram 20 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Утро 20 августа началось с атаки на штаб Черноморского флота. В здание врезался беспилотник. Жителей Севастополя просят оставаться дома.