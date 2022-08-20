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    «Сохраняйте спокойствие»: над Евпаторией сработала система ПВО

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    В небе над Евпаторией сработала система ПВО. Местные жители услышали взрыв и сняли ракетный след в небе.

    «В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — сообщил в Telegram 20 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    Утро 20 августа началось с атаки на штаб Черноморского флота. В здание врезался беспилотник. Жителей Севастополя просят оставаться дома.

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