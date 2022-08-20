Штаб Черноморского флота атакован беспилотником. Жителей Севастополя просят оставаться дома

Штаб Черноморского флота был атакован беспилотником в девятом часу утра 20 августа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Изначально он рассказал, что сбить беспилотник не удалось: «К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет».

«Уточнение: беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся», — добавил позднее глава региона.