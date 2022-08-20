Штаб Черноморского флота атакован беспилотником. Жителей Севастополя просят оставаться дома

Штаб Черноморского флота был атакован беспилотником в девятом часу утра 20 августа. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Изначально он рассказал, что сбить беспилотник не удалось: «К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет».
«Уточнение: беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся», — добавил позднее глава региона.
Развожаев добавил, что на месте работают «все службы». Он призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие и в ближайший час оставаться дома. В данный момент подходы и подъезды к штабу Черноморского флота перекрыты сотрудниками полиции.
Напомним, что в Севастополе два дня подряд срабатывала система ПВО. Накануне был сбит беспилотник. О работе систем противовоздушной обороны вечером 21 августа сообщали и из Евпатории.