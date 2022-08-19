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    В Севастополе второй день подряд работает ПВО и корабельная артиллерия. Снова сбит беспилотник

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    В Севастополе второй день подряд работает система ПВО. По предварительной информации, в районе Стрелецкой бухты сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 19 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев, а также корреспондент ForPost, ставший очевидцем событий.

    В социальных сетях вечером в пятницу появились сообщения от жителей Севастополя о хлопках, которые они слышат над городом.

    «Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки (Стрелецкая бухта. — Прим. ред.). В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

    «Было четыре залпа с 12-го причала, а затем через время прозвучали четыре взрыва в небе. Вероятно, попали», — сообщил корреспондент ForPost.

    По данным Михаила Развожаева, над городом сбили БПЛА. Он призвал горожан сохранять спокойствие.

    Накануне беспилотники сбили в Севастополе в районе военного аэродрома Бельбек, а также в Керчи.

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