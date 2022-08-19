В Севастополе второй день подряд работает ПВО и корабельная артиллерия. Снова сбит беспилотник

В Севастополе второй день подряд работает система ПВО. По предварительной информации, в районе Стрелецкой бухты сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 19 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев, а также корреспондент ForPost, ставший очевидцем событий.



В социальных сетях вечером в пятницу появились сообщения от жителей Севастополя о хлопках, которые они слышат над городом.



«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки (Стрелецкая бухта. — Прим. ред.). В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

