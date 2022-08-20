На проспекте Культуры полиция задержала «гендиректора-засранца», который угрожал всех измазать

«Историю с душком» рассказали 20 августа в паблике «Дорожный инспектор». Повествует она о босоногом водителе большегруза, который был пьян, резок и справил нужду в патрульном автомобиле.
Все началось с неадекватных маневров «Скании» с прицепом. Заметили это бдительные граждане, которые остановили и задержали водителя, несмотря на его попытки подраться. Вскоре на место приехали инспекторы ДПС, от которых мужчина попытался убежать босиком.
Босоногий марафон закончился задержанием во дворах, где мужчину заковали в наручники и сопроводили до патрульного автомобиля, после чего он благополучно справил нужду на пассажирском кресле.
«Инспекторам, понятым, очевидцам, дознавателям приходилось испытывать нервную систему на прочность. Ведь количество отборного мата и угроз «я сейчас вас измажу...» было запредельным. Засранец, он же — водитель, он же — генеральный директор компании, он же — собственник авто. Это задержание в нетрезвом видео уже третье. Предыдущие разы вел себя аналогично, судя по рассказам инспекторов, ранее его оформлявших», — говорится в паблике.
44-летний мужчина от подписи и медосвидетельствования отказался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.