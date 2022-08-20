На проспекте Культуры полиция задержала «гендиректора-засранца», который угрожал всех измазать

«Историю с душком» рассказали 20 августа в паблике «Дорожный инспектор». Повествует она о босоногом водителе большегруза, который был пьян, резок и справил нужду в патрульном автомобиле.



Все началось с неадекватных маневров «Скании» с прицепом. Заметили это бдительные граждане, которые остановили и задержали водителя, несмотря на его попытки подраться. Вскоре на место приехали инспекторы ДПС, от которых мужчина попытался убежать босиком.