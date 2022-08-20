35 тысяч за квадрат. Пушилин рассказал «Фонтанке» о компенсациях и рынке жилья в Мариуполе

Фото: Егор Алеев/ТАСС Поделиться Поделиться





Власти ДНР ответили на вопросы по поводу купли и продажи недвижимости на территории республики и в Мариуполе в частности. О том, как этот специфический рынок выглядит на практике, «Фонтанка» подробно рассказывала накануне. Глава ДНР Денис Пушилин через пресс-секретаря передал редакции свои пояснения.



Возможно ли продать жилье и зарегистрировать сделку в юрисдикции РФ и ДНР?



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главы ДНР, продать недвижимое имущество на территории республики можно на основании договора купли-продажи, удостоверенного нотариусом Донецкой Народной Республики. Государственная регистрация прав осуществляется на основании заявления собственника недвижимого имущества и предоставления им документов, подтверждающих право собственности, а также технической документации на недвижимость. Кроме того, по словам администрации, постановлением Государственного комитета обороны ДНР от 8 июля 2022 года № 153 урегулированы вопросы признания правоустанавливающих документов, составленных до 19 февраля 2022 года.



«Для купли-продажи недвижимого имущества гражданам следует обращаться к нотариусам Донецкой Народной Республики, а после — в органы государственной регистрации прав Донецкой Народной Республики, чтобы законно оформить переход прав на объект недвижимости, — пояснили в пресс-службе. — Следует также отметить, что для надлежащего перехода права собственности нотариус проверяет ряд фактов, подтверждающих наличие прав на недвижимое имущество, правосубъектность сторон, соблюдение прав всех участников сделки, что предполагает направление запросов в соответствующие государственные органы Донецкой Народной Республики. Без соблюдения указанных условий нотариальное удостоверение договора купли-продажи невозможно».



Граждане скупают у мариупольцев, которые находятся на территории РФ, жилье на основании «доверенностей на управление» и «договоров займа под залог жилья». Насколько это законно?



В случае распоряжения правами на объект недвижимости на сегодняшний день правомочными являются исключительно доверенности, удостоверенные нотариусами Донецкой Народной Республики, подчеркнули в пресс-службе.



Что касается договора залога, который предусматривает переход права собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ДНР, то он также должен быть нотариально удостоверен. «Кроме того, залог подлежит государственной регистрации, в том числе в качестве ограничения права на недвижимое имущество, — подчеркивает администрация ДНР. — И так как предметом выступает недвижимое имущество, к нему применяются требования к сделкам, совершаемым в отношении недвижимого имущества».



При этом законность сделок в отношении недвижимого имущества устанавливается в рамках процедуры государственной регистрации прав на него, которую осуществляют органы госрегистрации прав ДНР.

Как в реальности сейчас обстоят дела с регистрацией сделок по купле-продаже недвижимости в Мариуполе? Как местным жителям получить хоть какие-то деньги за свои разрушенные дома и квартиры и не остаться при этом обманутыми?

Постановлением Государственного комитета обороны ДНР № 175 от 30 июля 2022 года за утраченное или поврежденное жилье положена денежная компенсация. Таким может быть признано жилье, пострадавшее в результате боевых действий начиная с 24 февраля 2022 года.



За утраченное житель республики может получить 35 тыс. руб. за 1 кв. м либо ему предоставляется жилье равноценной площади в многоквартирном жилищном фонде. Для этого в Мариуполе и Волновахе уже строятся новые многоэтажные дома.



«Компенсация за поврежденное жилье выплачивается исходя из стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере 6 тысяч рублей, — говорят в администрации. — Также предусмотрена выплата за утраченное имущество первой необходимости (бытовая техника, мебель) — исходя из расчета 100 тысяч рублей на человека».



Всего в республике создано 35 комиссий, осуществляющих прием заявлений на получение компенсаций за разрушенное и поврежденное в результате боевых действий жилье, также за утраченное имущество. Заявления уже идут.



«Для того чтобы надлежащим образом распорядиться недвижимым имуществом, принадлежащим гражданам на праве собственности, им следует обратиться к нотариусу Донецкой Народной Республики, а после нотариального удостоверения договора купли-продажи недвижимого имущества — в органы государственной регистрации прав Донецкой Народной Республики, находящиеся в ведении Министерства юстиции ДНР, — инструктируют в пресс-службе. — Для удобства граждан организованы выездные приемы республиканских нотариусов в городе Мариуполе. Не стать жертвой обмана на самом деле достаточно просто — необходимо действовать в правовом поле и не соглашаться на варианты распоряжения недвижимым имуществом, которые не предусмотрены законодательством Донецкой Народной Республики».

