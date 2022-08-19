Задержанный Евгений Брюн снят с должности главного внештатного нарколога Минздрава

Евгений Брюн, задержанный по делу о мошенничестве, больше не является внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ. Эта должность упразднена, сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.
«Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки», — цитирует сообщение министерства ТАСС. В ведомстве добавили, что окажут содействие следствию.
По данным источника РБК, близкого к МВД, Брюна подозревают в мошенничестве, связанном с организацией закупок медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотиков и алкоголя по завышенным ценам. Якобы в этом подозревают также вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Источник добавил, что следствие не исключает участия в схеме компаний, аффилированных с женой последнего.
О задержании Брюна стало известно 19 августа. Источник ТАСС отмечал, что специалиста «проверяют на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».