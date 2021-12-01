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Водителей проверят дополнительно. Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок

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Министерство здравоохранения утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Соответствующий приказ опубликован 1 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, количество обследований будет увеличено для некоторых категорий водителей — например, при восстановлении прав после лишения придется пройти обследование на наличие психоактивных веществ в организме. То же самое касается и людей, отбывших наказание «в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Также сдавать придется «лабораторные исследования крови или мочи на определение хронического употребления алкоголя».

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Комментарии (4)

kiros
Чуть дороже будет стоить справка.
vetra
кал сдавать надо?
Аппаратчик мокрой классификации
Ох, а какие восстания были в прошлый раз в связи с "пописать в стаканчик" за 2500 рублей.. Хвала ковиду! :))
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