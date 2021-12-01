Водителей проверят дополнительно. Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок

Министерство здравоохранения утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Соответствующий приказ опубликован 1 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Как пояснил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, количество обследований будет увеличено для некоторых категорий водителей — например, при восстановлении прав после лишения придется пройти обследование на наличие психоактивных веществ в организме. То же самое касается и людей, отбывших наказание «в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Также сдавать придется «лабораторные исследования крови или мочи на определение хронического употребления алкоголя».