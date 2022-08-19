РИА Новости: Главный внештатный нарколог Минздрава Брюн задержан

В Москве по делу о мошенничестве задержан главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Об этом 19 августа пишет РИА Новости со ссылкой на источник.



«Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения», — сообщил собеседник ТАСС. По данным источника информагентства, специалиста «проверяют на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».