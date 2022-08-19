РИА Новости: Главный внештатный нарколог Минздрава Брюн задержан

В Москве по делу о мошенничестве задержан главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Об этом 19 августа пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения», — сообщил собеседник ТАСС. По данным источника информагентства, специалиста «проверяют на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей».
Евгений Брюн родился 5 октября 1950 года в Ленинграде. Окончил Хабаровский государственный медицинский институт. В 1987 году возглавил отдел наркомании Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР. В 1988 году организовал первую в СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия, а год спустя — первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения наркоманов. В 1998-м стал директором Московского научно-практического центра профилактики наркомании департамента здравоохранения Москвы, который в 2005 году был реорганизован в Московский научно-практический центр наркологии.
С 2009 года является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ. Имеет звания доктора медицинских наук (с 2007 года), профессора (с 2010-го) и заслуженного врача РФ (2013).