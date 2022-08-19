Плюсы и минусы рынка новостроек: в Петербурге и Ленобласти за июль купили 5063 квартиры, что на 37% меньше прошлого года

За июль в новостройках Петербурга и Ленобласти купили чуть больше
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу и по Ленобласти подсчитали для «Фонтанки», сколько сделок с недвижимостью было заключено в соседних регионах. Количество договоров долевого участия, заключенных в июле 2022 года, сократилось в целом по Петербургу и Ленобласти на
По итогам 7 месяцев показатели на первичном рынке в Ленобласти и вовсе превышают уровень 2021 года, пусть и ненамного, на
Часть спроса ушла в Ленобласть по экономическим причинам, считает коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.
— Эта тенденция не новая, но более заметно проявляется на фоне экономических колебаний, — отмечает он. — В Ленобласти квадратный метр дешевле. И основной объем продаж приходится на прилегающие к Петербургу территории, рядом с КАД или на сравнительно небольшом удалении от неё. То есть это покупки квартир людьми, которые в подавляющем большинстве случаев работают в Петербурге.
— Платежеспособность у покупателей сократилась, а в области стоимость квартир ниже, чем в городе, — соглашается директор по продажам компании «Полис Групп» Яна Вирченко. — Те, кто берут недвижимость в ипотеку, руководствуются комфортным ежемесячным платежом. По области при субсидированной ипотеке платежи 10–15 тысяч рублей, а по городу — 25–30 тысяч. К тому же в области идет плотная застройка, в частности микрорайона Мурино, где инфраструктура уже готова и в пешей доступности есть метро.
Если для сравнения посмотреть на вторичный рынок,
При этом, как отметили в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, после майского спада показатели с мая по июль демонстрируют позитивную динамику и рост регистрационных действий, хотя летние месяцы, как правило, характеризуются сезонным спадом объема регистрационных действий. И действительно, количество сделок с каждым месяцем растет. Так, в Петербурге в мае было заключено
— Летом мы зафиксировали оживление спроса после мая, который был самым печальным месяцем для застройщиков, — комментирует Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Рост продаж объясняется дешевой ипотекой и очень привлекательными программами субсидирования от застройщиков. В результате «КВС» в июне даже перевыполнила план продаж. В июле спрос также был на неплохом уровне.
— По итогам июля 2022 года мы отметили продолжение курса восстановления покупательской активности, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Число сделок ежемесячно растет начиная с июня. Сохраняется позитивный тренд на восстановление спроса, тенденция будет продолжаться и далее.
По словам Ольги Трошевой, помимо удобных ипотечных программ и субсидирования ставок застройщиками, сыграло роль и появление новых жилых комплексов в продаже: «За июль 2022 года на рынок было выведено порядка 257 тысяч новых «квадратов». Те застройщики, которые выводили в продажу новые проекты, по результатам месяца зафиксировали рост объема продаж».
В компаниях разницу в продажах между прошлым и нынешним годом объясняют не только спросом, но и предложением.
По словам Сергея Терентьева, директора департамента недвижимости Группы ЦДС, для корректного сравнения необходимо сопоставлять аналогичные вещи, а в июле 2021 года объем предложения в компании был несколько выше, чем в июле 2022 года.
— Если сравнивать объемы продаж в похожих объектах, то на текущий момент они несколько ниже уровня прошлого года, — отмечает он. — Но необходимо понимать, что застройщик действует в рамках плана продаж, а не продает всё, что может в данный момент. Можно за полгода продать все квартиры в доме, который будет строиться три года, но вряд ли кто-то из застройщиков так поступает. Наши планы продаж на июль 2021 года и июль 2022 года полностью выполнены. Разница лишь в том, что в прошлом году достичь плановых показателей было легче в связи с более высоким уровнем спроса.
— Действительно, июль по результатам лучше, чем предыдущие три месяца, но хуже июля 2021, — рассказывает Яна Вирченко. — Это связано, прежде всего, с тем, что рынок не восстановился после скачка ставок апреля 2022-го, но положительная динамика уже есть. Она же подтверждается успехами в августе. Результаты июля этого года были ожидаемы, мы вышли на те цифры, которые запланировали.
Что касается итогов продаж в июле непосредственно в компании, то Сергей Софронов отметил, что продажи комфорт-класса в плюсе на
К осени большинство застройщиков ждут традиционного роста спроса.
— В августе мы видим приток региональных клиентов, а осень обычно более активная по спросу, чем лето, к тому же летом все в отпусках, — комментирует Яна Вирченко. — Динамика спроса также зависит от стабилизации экономики, снижения ставок по ипотечным продуктам, цен на недвижимость и товарной линейки.
По словам Анжелики Альшаевой, уровень покупательской активности будет также зависеть от ситуации на рынке труда и уровня занятости населения. Рекордов, впрочем, не ожидается, говорит Сергей Софронов, рынок будет восстанавливаться постепенно.
Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»