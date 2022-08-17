Евгений Кинчев: «Без согласования провести что-либо нереально»

Фото: Евгений Кинчев / из личного архива Поделиться Поделиться





Совладелец клуба Sound, сын лидера группы «Алиса» Евгений Кинчев рассказал «Фонтанке» о том, как изменится крупнейшая музыкальная площадка в «Севкабель Порту» после смены хозяев, о своем отношении к «черным спискам», согласовании концертов, а также о том, что слушает сам.

— Вот-вот на месте клуба «Морзе» в «Севкабель Порту» откроется клуб Sound. Кто будет определять его музыкальную политику? Вы?

— Она будет определяться исходя из мероприятий, которые проводят приходящие организаторы: площадка же будет сдаваться в аренду. Мы, конечно, тоже будем делать что-то от клуба, но, прежде всего, многое зависит от того, что запланируют сторонние арендаторы. Естественно, мы с компаньоном будем фильтровать, рассматривать и одобрять предложенные ими варианты. Есть арт-отдел, букинг-отдел. Это отдельные люди.



— Как изменится музыкальный формат площадки?

— Наверное, никак не изменится, концертная площадка не может иметь узкую направленность — то есть проводить только рэп-концерты или только рок-концерты, тем более что в наших нынешних реалиях нет столько рэп-артистов такого формата, чтобы собирать больше двух тысяч человек и чтобы при этом не было пустых дат и просадок в календаре и сетке. Поэтому клуб — это всегда мультиформатная история, которая включает в себя не только концерты, но и ночные мероприятия, и частные, и корпоративные. Возможно, по будним дням — какие-то выставки или детские танцевальные истории.



— Концерты подразумеваются каждый день?

— Конечно, хотелось бы, чтобы так было, но это утопия: по понедельникам и вторникам концерты не проводят, но хотелось бы, чтобы они шли в сезон с четверга по воскресенье. А концертный сезон — это с сентября по конец мая, лето — всегда больше фестивальное время, под открытым небом.

— Ну подождите, самый «сезон» для «Севкабель Порта» — это лето: залив, самое фестивальное место!

— Так мы же проводили КинчевФест на открытой поляне.

— А почему, кстати?



— Во-первых, вместимость клуба не позволяет принять такой фестиваль. Вместимость клуба 2 500 — до 3 000 человек, а на фестиваль пришло 5000–6000 в каждый из дней.

— Можно билеты поднимать в цене.

— Да нет, хочется, чтобы все, кто хочет попасть на фестиваль, могли его посетить. Чтобы он был максимально доступным.

— Я, кстати, никогда не понимала, зачем в «Севкабель Порту» шли на риски из-за погоды и ставили сцену на улице, прямо у входа в оборудованный клуб.



— Потому что сами артисты не любят играть летом в замкнутом пространстве — они любят крыши или какие-то открытые поляны. Лето для клуба — это всегда мертвое время, всегда все закладывают на эти месяцы ремонт, готовятся к сезону.



— То есть летом вы в будущем тоже рассчитываете выходить на улицу, на ту полянку, где шел КинчевФест?

— Думаю, да.

— Сам Константин Кинчев в клубе будет выступать?

— Надеемся, что 25 декабря, на свой день рождения, выступит, и свой ежегодный единственный маленький концерт проведет у нас. А все остальные его концерты — это другое количество народу, это дворцы спорта, и мы просто не сможем вместить всех желающих.

— Ну, можно акустику играть.

— Вот один такой концерт и будет. По акустике пока нет информации. Если Константин Евгеньевич захочет дать акустику в Петербурге — мы с удовольствием его примем.



— Еще бы! Это вопрос еще с финансовой подоплекой, потому что такой концерт всегда сделает кассу, а предыдущие хозяева не справлялись по финансовым причинам…

— Ну да, совокупность факторов сыграла злую шутку с Ильей (Бортнюком. — Прим. ред.) — и пандемия ударила, и, может быть, не хватило квалификации — управленческой и команды менеджмента. Не знаю, у него свои внутренние истории, я в них не вникал. Наверное, лучше спросить у него — почему так получилось.

— А вы знаете как сделать площадку коммерчески успешной, чтобы не повторить судьбу предшественников?



— Да, знаю. Не должно быть просадок по сетке, концерты должны идти с четверга по воскресенье, и еще желательно, чтобы в пятницу и субботу проходили ночные мероприятия, а в декабре было достаточно корпоративов. У меня уже был опыт управления концертной площадкой, это было в Москве, в 2013–2015 годах, мы открыли с компаньоном «ТеатрЪ» на Старой Басманной. Это был несколько другой вместимости клуб, на тысячу человек, пару сезонов отлично проработали, потом продали его как готовый бизнес, и далее я занимался другими направлениями, не связанными с концертным. Сейчас вернулся, вернулся в родной город спустя 20 лет — я здесь родился и вырос, на Ваське, на этом заводе «Севкабель» у меня по материнской линии прадед и прабабушка познакомились и проработали всю жизнь. У меня даже дача находится в СНТ «Севкабель», где классические шестисоточные участки выдавали от завода, — и моему прадеду выдали этот участок. А вырос я на Весельной улице, это в двух шагах от «Севкабель Порта». В общем, родное место получается. Так что постараемся сделать всё возможное, чтобы площадка жила и работала на максимум.



— Аудитория места наверняка всё-таки изменится. «Армия Алисы» и публика «Стереолета» — это совсем разные люди.

— В «Морзе» проходили и рок-, и метал-концерты, и рэп — так что нельзя сказать, что поскольку площадкой владел Илья Бортнюк, там была исключительно публика «Стереолета». Нет, это не так, всё всегда зависит от направленности того или иного мероприятия. Клуб точно так же сдавался в аренду, точно так же к нему приходили какие-то промоутеры, которые проводили какие-то привозы, пока это было возможно. «Алиса» даже выступала в «Морзе», 25 декабря 2021 года давала такой же концерт.

— Но всё-таки у площадок своя публика формируется.

— Ну ее как раз формирует та программа мероприятий, поскольку у нас с компаньоном, действительно, много знакомых среди рок-музыкантов. Такие группы, как «КняZz», «Северный флот», «ПилОт», — конечно, мы будем их приглашать, и это будет формировать аудиторию. Но у нас также много знакомых и в среде рэп-артистов — это и 25/17, и «Грот». Поэтому и их будем рады видеть. Поскольку команда также занимается проведением «Отличного FEST’а», соответственно, будут и молодые артисты тоже.



— Отечественные.

— Сейчас нет альтернативы, особо Запад к нам не едет. Надеюсь, ситуация в скором времени изменится. А изменится — и Запад будем рассматривать тоже.

— То есть это не позиция, не идеологическое — «нам с Западом не по пути».

— Нет. Если мы говорим о музыке, то нет, — возможно, эти пути снова пересекутся, просто сейчас такой период.

— Будут ли у вас действовать черные списки?

— Как таковых черных списков-то нету, просто в Петербурге есть определенные правила и порядки, что каждое мероприятие проходит согласование комитета по культуре.

— Даже на негосударственных площадках.

— Даже на негосударственных площадках. И комитет принимает решение, согласовывать или не согласовывать того или иного артиста. И согласования эти — задача не клуба, а организатора, который проводит мероприятие. Если это будет клубный концерт — то да, получается, что наша. Но если организатор — приходящий, то это его прерогатива — получить согласование, выйти в продажу, реализовать билеты и провести мероприятие.



— А как же тогда за эту весну-лето многократно получалось, что продавали билеты, а потом артистов снимали буквально за несколько часов до концерта?

— Ну, видимо, что-то кто-то недосогласовал — информации свойственно меняться: условно, согласование может быть получено, потом кто-то что-то себе позволит, и оно может быть отозвано.

— Это ставит определенную нравственную дилемму перед организаторами, владельцами клуба. Всё же люди из среды, у всех есть друзья, дружественные коллективы. А если к вам придет кто-то, кого везде заворачивают, и попросит: «Мы же с тобой друзья, пусти меня в свой клуб выступить?»

— Есть определенные правила и порядки, которые в городе действуют сейчас, и без данного согласования провести что-либо нереально, это понятно.

— Но можно же провести тихонько.

— И быть приостановленными на три месяца?

— То есть вы выбираете порядок.

— Это бизнес.

— Нам уже рассказывали на других площадках, что комитет по культуре стал заниматься согласованием концертов из-за пандемии и потом просто оставил за собой.



— Видимо, так это происходило, меня еще не было здесь, я в Москве жил.

— Не пытаются ли продюсеры, владельцы клубов объединиться и задать вопрос, когда этот режим будет снят — ведь не предполагалось такой конструкции?

— Нет, пока, видимо, не пытаются.

— В Москве такое есть?

— Насколько я знаю, нет. Почему так — не знаю.

— Как вы думаете, может ли такая политика привести к возникновению тайных «параллельных» афиш?

— Думаю, что не может.

— Слишком жесткий контроль или слишком осторожные люди?

— Да не то и не другое. Просто все понимают реалии, в которых живут.

— Значит, слишком осторожные.

— Нет, я так не считаю. Тут дело в коммерческой составляющей.

— Когда деньги важнее свободы?

— Вы бы были сейчас готовы выйти на одиночный пикет, понимая, что за это вам придется лишиться своей квартиры?

— Прямо квартиры?

— Ну да. Мы же говорим о бизнесе достаточно большого масштаба. Или нескольких квартир. Всех. Просто за позицию, за одиночный пикет?



— Ну, при таком масштабе, наверное, нет.



— Ну вот о чем и речь. Приостановка клуба — это колоссальные убытки, которые ложатся на кого? На владельца заведения.

— То есть выхода нет? Мы оказались в новой реальности и в ней молча и останемся?

— Время покажет, не знаю.

— Есть те, кого никогда не будет на вашей площадке?

— Пожалуй, да, сатанисты и открытые ЛГБТ-активисты.

— Из-за закона или это позиция?

— Нет, наверное, это личная позиция меня и моего компаньона.

— Может быть, у вас есть ориентиры, как ведут клубы другие владельцы, может, есть площадки, приходя на которые вы думаете: «Круто, хочу так же!»?

— Самая качественная концертная площадка — это клуб «19/30» в Москве, самая современная, качественная из того, что есть сейчас, грамотно сделана.

— А в Петербурге?

— В Петербурге я не вижу супер-топ-уровня ни на одной площадке.

— Если попытаться Петербург выразить в музыке — что это будет?

— С какой песней он у меня ассоциируется? «Мой город», альбом «Геополитика», Кинчев и Рикошет.

— Чего этому городу, по-вашему, не хватает сейчас?



— Качественной концертной площадки вместимостью от 2 до 3 тысяч человек…

— …на берегу Финского залива. То есть вашего клуба Sound, я поняла. А какие-то имена артистов уже можете назвать, кто здесь выступит?

— Пока не могу, пока — стадия подписания договоров.

— Когда запускаетесь?

— С середины сентября.

— Конкретной даты еще нет?

— Нет, сетка формируется, даты бронируются.

— И какая уже заполняемость?

— Процентов 60. Пятниц-суббот уже нет ни на октябрь, ни на ноябрь, ни на декабрь — это самые ключевые дни. Ну, на воскресенья сейчас подбивается что-то.

— А что там, в самом клубе, сейчас происходит?

— Красят потолки, делают блэкаут. Там были белые потолки и вентиляция, обтянутая фольгой. Это надо всё закрыть в черном цвете. Плюс идет некоторая перепланировка, устраиваются офисные, складские дополнительные помещения на втором этаже. Там металлические конструкции кое-какие, и электрика переделывается полностью. Нужно будет также в ближайшее время сделать комплексно противопожарную безопасность, которой не было, и систему видеонаблюдения установить. Потихонечку делаем.



— Кто кому будет привлекать публику — вы «Севкабель Порту» или он вам?

— Концертная площадка всегда работает от того мероприятия, которое на ней проходит. Другое дело, что если мы возьмем, условно, группу «Сплин», и концерт будет проходить в каком-то ангаре на улице Дыбенко, — туда придет гораздо меньше народу, чем если это будет проходить на хорошей площадке в «Севкабель Порту». Но всё равно это будет не аудитория, которая с улицы пришла и увидела, что сегодня здесь концерт той или иной группы. Так не бывает. Эти люди заранее покупают билеты, они идут на конкретного артиста. Но просто кто-то подумает: «Севкабель Порт» — круто, схожу, а где-то подальше — не поеду.

— А вы «Севкабель Порт» как-то поменяете? Приведете аудиторию, для которой будут открывать условный Castle Rock…

— Не знаю, может быть, ее просто станет больше, сам поток увеличится, и за счет этого проходимость вырастет — если будет много интересных разноформатных качественных мероприятий.

— Что у вас сейчас в наушниках?



— Я на самом деле в основном электронную музыку слушаю, в машине. От брейк-бита до техно.

— И это будет звучать в клубе ночами?

— Сами мы точно не будем эти ночи проводить. Если ночные организаторы, какие-то качественные промогруппы придут, то да. In beat we trust точно будет Lady Waks, потому что об этом уже есть договоренность в октябре, это брейк-бит. Наверное, лучшая в городе промогруппа (а может, и в стране) по брейк-биту.

