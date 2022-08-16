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    Восьмой день без дождей в Петербурге, жара усиливается

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    6 комментариев
    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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    Аномальная жара в Петербурге сохраняется, во вторник столбик термометра, как ожидается, преодолеет отметку 30 градусов. И это не последний такой день на неделе.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 августа будет без осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 17–19 градусов, днём составит 29–31. Атмосферное давление почти не изменится, оно выше нормы.

    «Сегодня погоду в Северной столице будет формировать северо-западная периферия обширного антициклона. Облаков в небе будет немного и вновь, уже восьмой день подряд, обойдётся без дождей», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В среду придут облака, но жара останется с нами — 28–30 градусов. А в четверг снова ожидается до плюс 31.

    Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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    Комментарии 6

    Mustamyaki16 Авг 2022 в 10:05
    Раз в 10 лет и в Петербурге бывает нормальное лето.
    +0−1
    своих не бросаем16 Авг 2022 в 08:02
    для города построенного на болоте довольно тяжко выше 25...
    +4−1
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