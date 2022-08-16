Восьмой день без дождей в Петербурге, жара усиливается

Аномальная жара в Петербурге сохраняется, во вторник столбик термометра, как ожидается, преодолеет отметку 30 градусов. И это не последний такой день на неделе.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 августа будет без осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 17–19 градусов, днём составит 29–31. Атмосферное давление почти не изменится, оно выше нормы.

