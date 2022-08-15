IKEA — все. Больше там ничего не купить

Компания IKEA объявила на своем сайте о завершении последней онлайн-распродажи. Магазины будут работать только на выдачу заказов, возврат и обмен товаров.



«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — обещают покупателям.

