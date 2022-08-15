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    IKEA — все. Больше там ничего не купить

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    4 комментария

    Компания IKEA объявила на своем сайте о завершении последней онлайн-распродажи. Магазины будут работать только на выдачу заказов, возврат и обмен товаров.

    «Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — обещают покупателям.

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    Распродажа «ИКЕА» началась в июле с опозданием: сайт компании не смог справиться с наплывом посетителей. Многие покупатели столкнулись с трудностями: несмотря на списанные деньги, заказы не оформлялись, а вернуть средства не получалось. О том, как прошел последний день онлайн-распродажи уходящей из России компании, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    26092824115 Авг 2022 в 21:22
    и сала нет?
    +0−0
    Фома Неверующий15 Авг 2022 в 21:13
    Ушла эпоха, да и бес с ней!
    +0−0
    миру-мир!15 Авг 2022 в 21:08
    нет икеи нет идеи.
    совок не за горами уже...
    +0−0
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