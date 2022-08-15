IKEA — все. Больше там ничего не купить

Компания IKEA объявила на своем сайте о завершении последней онлайн-распродажи. Магазины будут работать только на выдачу заказов, возврат и обмен товаров.
«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — обещают покупателям.
Распродажа «ИКЕА» началась в июле с опозданием: сайт компании не смог справиться с наплывом посетителей. Многие покупатели столкнулись с трудностями: несмотря на списанные деньги, заказы не оформлялись, а вернуть средства не получалось. О том, как прошел последний день онлайн-распродажи уходящей из России компании, читайте в материале «Фонтанки».