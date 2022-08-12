«Настоящий ад для автомобилистов». На границе Эстонии и России возникли многочасовые пробки

После решения эстонских властей через неделю запретить россиянам въезд в страну на границе образовалась огромная пробка. Как сообщают 12 августа читатели «Фонтанки», проблемы возникли с выездом из Нарвы. Вовремя выехать не могут, в том числе, те, кто бронировал прохождение границы заранее.
Согласно сайту бронирования, время прохождения границы по записи задерживается на 12 часов. Время ожидания в живой очереди — 23 часа.
Те, кто бронировал время, вынуждены ждать в «отстойнике» либо временно возвращаться в город, рискуя пропустить свое время. Те, кто стоит в живой очереди, ночевали в машинах.
«Прохождение границы с эстонской стороны в сторону России превратилось в самый настоящий ад для автомобилистов», — комментирует читатель «Фонтанки», прождавший своей очереди более 7 часов. По его словам, в час проходит границу от 1 до 12 машин. При этом люди не могу уехать из очереди, так как смс-оповещение не приходит на российские номера. «У людей истерика. Не купить ни воды, ни еды. Туалет платный, за 1 евро», — рассказывает он.
Впрочем, по отзывам путешественников, на пункте пропуска Шумилкино — Luhamaa проблем не наблюдается.
11 августа стало известно, что Эстония запретит въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными республикой. Решение вступит в силу 18 августа.