«Настоящий ад для автомобилистов». На границе Эстонии и России возникли многочасовые пробки

После решения эстонских властей через неделю запретить россиянам въезд в страну на границе образовалась огромная пробка. Как сообщают 12 августа читатели «Фонтанки», проблемы возникли с выездом из Нарвы. Вовремя выехать не могут, в том числе, те, кто бронировал прохождение границы заранее.



Согласно сайту бронирования, время прохождения границы по записи задерживается на 12 часов. Время ожидания в живой очереди — 23 часа.

