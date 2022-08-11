В Пулково два десятка человек не попали на рейсы до Сочи и Самары. Авиакомпания уверяет, что в этом они виноваты сами

Два десятка пассажиров, зарегистрировавшись на рейсы Smartavia, не попали на борт самолета.



Они, как стало известно «Фонтанке» 11 августа, оказались перед закрытыми гейтами рейсов на Сочи и Самару. Теперь опоздавшие на курорт и по делам люди хотят писать коллективную жалобу на авиакомпанию.



В пресс-службе Smartavia сообщили, что всего не улетели в точки назначения 16 человек.



«Посадка на рейс Санкт-Петербург — Сочи началась строго по плановому времени и закончилась на 7 минут позже из-за ожидания пассажиров, опаздывающих на данный рейс. Однако пять пассажиров этого рейса пришли к гейту вылета уже после завершения посадки. В случае с рейсом Санкт-Петербург — Самара процедура посадки началась на три минуты позже, но была продлена на пять минут по причине задержки и ожидания опаздывающих пассажиров. Однако 11 пассажиров этого рейса предъявили посадочные талоны уже после завершения посадки», — уточнили в авиакомпании.

