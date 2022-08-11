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    В Пулково два десятка человек не попали на рейсы до Сочи и Самары. Авиакомпания уверяет, что в этом они виноваты сами

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    8 комментариев

    Два десятка пассажиров, зарегистрировавшись на рейсы Smartavia, не попали на борт самолета.

    Они, как стало известно «Фонтанке» 11 августа, оказались перед закрытыми гейтами рейсов на Сочи и Самару. Теперь опоздавшие на курорт и по делам люди хотят писать коллективную жалобу на авиакомпанию.

    В пресс-службе Smartavia сообщили, что всего не улетели в точки назначения 16 человек.

    «Посадка на рейс Санкт-Петербург — Сочи началась строго по плановому времени и закончилась на 7 минут позже из-за ожидания пассажиров, опаздывающих на данный рейс. Однако пять пассажиров этого рейса пришли к гейту вылета уже после завершения посадки. В случае с рейсом Санкт-Петербург — Самара процедура посадки началась на три минуты позже, но была продлена на пять минут по причине задержки и ожидания опаздывающих пассажиров. Однако 11 пассажиров этого рейса предъявили посадочные талоны уже после завершения посадки», — уточнили в авиакомпании.

    Там также отметили, что лето — пиковый сезон перевозок, поэтому в Smartavia строго придерживаются выполнения всех предполётных процедур, включая регистрацию пассажиров, — по графику и в рамках расписания.

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    Комментарии 8

    26186012111 Авг 2022 в 14:44
    Смарт-компания , которая заранее говорит о том, как и за сколько ты полетишь. Желающие лететь дешево и сердито дополнительно хотят летать по своим правилам. Смарт таких посылает либо платить, либо лесом. Если колеса сумки не входят в калибратор, если опоздал, если не заплатил за место, то виноват только ты сам, а не Смарт. Летал много раз, никаких проблем.
    +5−0
    smotriteli11 Авг 2022 в 14:19
    вероятно все опоздавшие пассажиры были с билетами без багажа, иначе компания приняла все исчерпывающие меры по поиску, компания не сильно желает выгружать весь загруженный багаж из грузового отсека и искать сумки не севших на рейс, т. к. антитеррор не допускает вылет с левой сумкой, всякое бывает, а тут не хотят лететь да и ладно.
    +6−0
    27503615111 Авг 2022 в 14:13
    Смарт авиа - хуже победы. Самая последня АК, которой я полечу - смарты)))
    +2−5
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