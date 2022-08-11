Вице-губернатор Петербурга рассказал про механизм расчета компенсации за жилье в реновации

Расчет возмещения за жилье для горожан, которые попали в программу «новой реновации» хрущевок в Петербурге, будет производиться на основании рыночной стоимости помещений. Об этом вице-губернатор Николай Линченко рассказал в интервью «Фонтанке», опубликованном 11 августа.

«Про кадастровую стоимость — это фейк. Исключительно рыночная. Более того, оговорено сразу федеральным законодателем, что учитывается всё: и местоположение, и качественные характеристики, неотъемлемые улучшения конкретного вторичного объекта решения (ремонт), сам переезд, временный наём жилья. Если даже у тебя не первое жилье или ты официально сдавал — упущенная выгода, тоже отдельный критерий рыночной оценки. То есть поступает полный расчет», — рассказал Линченко.