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    Вице-губернатор Петербурга рассказал про механизм расчета компенсации за жилье в реновации

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    11 комментариев

    Расчет возмещения за жилье для горожан, которые попали в программу «новой реновации» хрущевок в Петербурге, будет производиться на основании рыночной стоимости помещений. Об этом вице-губернатор Николай Линченко рассказал в интервью «Фонтанке», опубликованном 11 августа.

    «Про кадастровую стоимость — это фейк. Исключительно рыночная. Более того, оговорено сразу федеральным законодателем, что учитывается всё: и местоположение, и качественные характеристики, неотъемлемые улучшения конкретного вторичного объекта решения (ремонт), сам переезд, временный наём жилья. Если даже у тебя не первое жилье или ты официально сдавал — упущенная выгода, тоже отдельный критерий рыночной оценки. То есть поступает полный расчет», — рассказал Линченко.

    Чиновник пояснил, что жители не будут платить из своего кармана за оценку, рассматривается вариант, что эти затраты понесет инвестор, однако самостоятельно застройщик не сможет и не будет заниматься оценкой.

    Полный текст интервью Николая Линченко об этапах программы комплексного развития территорий жилых кварталов читайте по ссылке.

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    ProstoZloy11 Авг 2022 в 12:46
    "Слова твои - пустые обещанья..." Принятый закон никак не подтверждает эти чиновничьи фантазии. Не лишним будет и вспомнить, что, как только дом приговаривается к сносу, его рыночная цена моментально падает. Так что налицо типичная схема рейдерского захвата: сначала искусственное занижение стоимости объекта, а потом - "предложение, от которого невозможно отказаться"
    +0−0
    Dud11 Авг 2022 в 12:39
    А как качественно и понятно "раскатал" это КРТ московский архитектор в "открытой студии" недавно: "... говорить и обещать можно всё, что угодно... и на месте вашего малоэтажного жилища с зелёным двориком построится 23-х этажный человейник, с полем для машин (а может и нет)))"
    И это в Москве, где застройщик - "правительство", а не как в Петербурге - "инвестор"...
    А кто у нас "инвестор"? Чей-то протеже с откатом?
    И, кстати, а что там с приватизацией, которая по закону - один раз в жизни?)))
    И какого лешего лезут на Нарвскую заставу?
    Там есть блочные хрущёвки?
    +0−0
    pozdnisew11 Авг 2022 в 12:34
    Какая может быть рыночная стоимость, если есть только один покупатель, которому нужно продать жилье, что бы не ехать на другой конец города.
    +1−0
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