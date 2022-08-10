«Хочу, чтобы в церквях показывали порно со мной». Что известно об убитой в Петербурге Анастасии Гришман

Блогер, тату-мастер, порноактриса, стремящаяся к уровню Саши Грей, — жестоко убитая Анастасия Гришман расскажет о себе через свои соцсети.

Фото: Соцсети Поделиться Поделиться





В среду, 10 августа, о порноактрисе Анастасии Гришман узнали даже те, кто никогда не посещал ни Pornhub, ни OnlyFans. В одной из своих соцсетей девушка добавила к нику слово «dead», и «смерть» для нее была скорее целью, чем пророчеством. Её тело нашли в квартире на Южном шоссе, в ванной. Труп пролежал не меньше недели. Только одна подруга за это время забеспокоилась и начала просить полицию проверить адрес. Впрочем, она уже тогда знала, что будет ждать сотрудников за дверью.



О детстве Насти не известно почти ничего. Существующую на сегодняшний день страницу «ВКонтакте» она начала вести примерно в 16 лет. Судя по опубликованным фотографиям, девочка любила аниме и компьютерные игры. Эту любовь она пронесла через следующие 10 лет жизни. В 2017 году ее аккаунты стали популярны. По всей видимости, именно тогда она начала зарабатывать на жизнь, снимаясь в порнороликах. Пользователи просматривали ее старые снимки и отмечали, что без многочисленных тату девушка намного красивее. И немудрено: к 2021 году настоящую Настю из-за черной краски было крайне сложно рассмотреть. Незабитых частей тела почти не осталось.



Фото: Соцсети Поделиться Поделиться





Гришман отчаянно пыталась стать популярной. Опубликовав ссылку на OnlyFans, где размещала медиафайлы с обнаженкой, она дописала: «Хочу миллион подписчиков и чтобы вместо рекламы на улице висели баннеры с моей жопой, а в церквях показывали бы со мной порно». В TikTok, где у Насти почти 300 тысяч подписчиков, она пообещала, что через 10 лет будет крутой, как ее коллега по цеху Саша Грей. Пыталась девушка пробиться и через телеэкран. В 2016 году она подала заявку на участие в телешоу «Пацанки», но, судя по всему, редакторы сочли ее неинтересной.



Основным источником дохода девушки были порноролики, аниме-татуировки и стримы. И если до начала спецоперации ее дела шли неплохо, то после вопрос денег стал острее. Анастасия неоднократно выражала свою позицию по поводу того, что не может больше пользоваться Интернетом, как раньше. Этим летом она разыгрывала свою единственную «Митсубиши». Розыгрыш продолжался до появления новостей о смерти владелицы автомобиля. После этого аккаунт Гришман в запрещенной соцсети кем-то был удален.



На странице молодого человека Насти и по совместительству главного подозреваемого в ее убийстве осталось много историй, в которых отражена их совместная жизнь. Тусовки, деструктивный образ жизни, алкоголь, наркотики, демонстрация секса. Но над всем этим неизбежно нависал флер тоски, судя по всему, девушка была глубоко несчастна. Эту теорию подтвердила неизвестная подруга, оставившая пост в соцсетях задержанного парня.



«Да, это он ее убил, и он это признавал. Но поймите, тут все сложнее, это была не ссора, не шиза, это случилось, потому что Настя так хотела. А он согласился», — написала она, добавив, что якобы Настя многих просила помочь ей уйти.



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У Насти осталась сестра, с которой они вместе росли и были не разлей вода. Правда, она пошла другим путем и на фото в соцсетях выглядит как состоявшаяся и привлекательная молодая женщина. После известий о гибели девушки она поспешила закрыть страницу и сообщения от посторонних.



Что до главного подозреваемого, то его задержали 10 августа в Кудрово. Дмитрий, так зовут молодого человека погибшей, объяснил, что случайно зарезал Настю во время ссоры, а затем просто испугался и сбежал.



Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу