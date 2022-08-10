Обходной маневр? Как вырос импорт в Россию из дружественных стран

У России в последние месяцы резко вырос импорт из Турции, Казахстана и Белоруссии. Речь может идти не только о замещении поставщиков из недружественных стран, но и об обходных маршрутах.



Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Российская таможня перестала раскрывать данные о внешней торговле с марта 2022 года. Однако страны-контрагенты продолжают публиковать свою статистику. Судя по свежим отчетам, обзаводиться гаджетами и электроникой россиянам активно помогает Казахстан, а Турция восполняет недостаток в дефицитных потребительских товарах — от косметики до кормов для животных, наращивает поставки и братская Белоруссия, лишившаяся выходов на европейские рынки. Пока дружественные поставщики не могут в полной мере возместить потери, но маневры неизбежно закладываются в цены товара.



Что упало, то пропало

Спецоперация на Украине сильно перекроила структуру внешней торговли России. К примеру, поставки из Германии, которая была вторым по объемам торговым партнером нашей страны, упали на 30% за первые пять месяцев 2022 года. В июне было ввезено товаров на 1,2 млрд евро, что на 40,3% меньше по отношению к июню прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Сократилась торговля и с США. В июне американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — 58 млн долларов, сообщает Бюро переписей США. До начала спецоперации объемы были в семь раз больше.



Китай остался торговым партнером №1, но спасителем от санкций пока не выступил: объемы поставок из Поднебесной не то что не выросли, но даже сократились. Как ранее рассказывала «Фонтанка», только в июне Россия недосчиталась товаров из Китая на миллиард долларов. В первую очередь потери по линии высокотехнологичной техники — смартфонов, компьютеров, ноутбуков и планшетов.



Турция

Зато за последние месяцы у России резко укрепились торговые связи с Турцией. В июне из этой страны прибыли товары на 681 млн долларов, что на 40% больше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Турецкого института статистики.



Общая стоимость товаров, ввезенных в Россию из Турции в течение первого полугодия, пока выросла не сильно — примерно на 6%. Но динамика последних месяцев дает основания предполагать, что ее роль как поставщика будет возрастать.



В июне самый резкий рост — в 17 раз! — продемонстрировала категория «остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных» (5 млн долларов в июне 2022 года по сравнению с 301 тыс. годом ранее). Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за ухода с рынка западных компаний в России возник дефицит еды для домашних питомцев, а цены на данную продукцию взлетели. В страну из-за рубежа ввозится всего 37% от общего объема потребления, половина приходилась на недружественные страны. Дальше будет еще интереснее: на этой неделе о прекращении продаж в России ряда марок кормов объявила корпорация Nestle (Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog).



Поставки мыла и моющих средств из Турции выросли в три раза — до 11 млн долларов, ввоз эфирных масел косметики и парфюмерии — на 45%, до 5,8 млн долларов. Ранее ряд международных брендов бытовой химии, средств гигиены и косметики, в частности P&G и Colgate Palmolive, заявили о сокращении ассортимента товаров в России. Экспорт фармацевтической продукции из Турции подскочил в пять раз — до 1,75 млн долларов.

В четыре раза выросли поставки в Россию бумаги и картона — до 6,5 млн долларов. ЕС ранее запретил ввоз в Россию типографской краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Весной в России наблюдались проблемы с офисной бумагой, перебои с упаковкой наблюдаются до сих пор.

Турция также нарастила поставки одежды. Трехкратный рост наблюдается и в категории тканей: экспорт трикотажа составил в июне 2022 года 33 млн долларов против 9 млн годом ранее. В полтора раза выросли поставки хлопка и изделий из него — до 4,5 млн долларов. Специальные ткани и кружево — почти в два раза, до 2,1 млн долларов. После того, как Минпромторг разрешил параллельный импорт одежды, вещи модных брендов, остановивших работу фирменной розницы, начали появляться на интернет-площадках.



Турецкие партнеры помогут и с продовольствием. Поставки фруктов и орехов из Турции выросли на 46,5%, до 164,8 млн долларов, шоколада — на 85% (1,2 млн долларов), кофе и чая — в пять раз (1 млн долларов). Экспорт рыбы, ракообразных и моллюсков остался примерно на том же уровне, хотя ранее участники ресторанного рынка заявляли о попытках заменить турецкой продукцией исчезнувшего чилийского лосося.



В 8 раз взлетели поставки из Турции органической химии — до 8,6 млн долларов, «разных химических продуктов» — в три раза, до 9,4 млн долларов. Пластика и изделий из него стали привозить в два раза больше — на 40,5 млн долларов. Увеличились поставки оборудования. Импорт в категории «оборудование и машины» вырос на 36%, до 91,8 млн долларов. Поставки инструментов подскочили в пять раз, до 8,6 млн долларов.

Казахстан

Казахстан пока опубликовал статистику внешней торговли лишь за пять месяцев. Всего из этой страны в Россию было ввезено товаров на 2,7 млрд долларов, что примерно соответствует результатам января–мая 2021 года.

Но по некоторым категориям наблюдается заметный рост. Например, поставки машин, оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов подскочили в два раза, до 300,2 млн долларов.

Данные по месяцам представлены на сайте Банка развития Казахстана.



Согласно им, экспорт в Россию техники, оборудования и компьютеров в мае подскочил более чем в пять раз, до 40 млн долларов. Почти половина этого объема (18,7 млн долларов) пришлась на «вычислительные машины и их блоки». Причем рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более чем 30 раз! Телефонов стали поставлять более чем в два раза больше, но в абсолютных цифрах объемы совсем невелики — 700 тыс. долларов.



Ввоз электрических устройств и аппаратуры связи из Казахстана увеличился в три раза — до 25,2 млн долларов. В два раза больше стали ввозить железнодорожной техники (13,2 млн долларов) и автотехники (9,9 млн долларов). Впрочем, конкретно категория легковых автомобилей ушла в минус: этой продукции ввезли на 5,2 млн долларов против 15 годом ранее.



На 17% подросли объёмы экспорта неорганической химии (74,6 млн долларов) и почти в шесть раз подскочили поставки органической химии (7,8 млн долларов). Увеличились поставки продукции химической промышленности, включая пластмассы и каучуки, — на 62%, до 50,9 млн долларов. Также в два раза выросли поставки бумаги (2,5 млн долларов).

Даже макаронных изделий из Казахстана стали доставлять в полтора раза больше: 3,3 млн долларов в мае 2022 года против 2,1 млн годом ранее.

Любопытно, что при этом объем поставок из Китая в Казахстан в этом году хотя и не сильно вырос в долларах (+0,6%), но по своей структуре заметно изменился, следует из данных статистики Поднебесной.



К примеру, выросли поставки из Китая в Казахстан компьютерных комплектующих — процессоров, материнских плат, видеокарт и пр. Если год назад за шесть месяцев их приехало 69 тыс. штук, то в этом — 74 тысячи. Увеличение вроде небольшое, но зато в деньгах эти поставки выросли в полтора раза — с 92 до 144 млн долл. Выросли, пусть и незначительно, поставки ноутбуков — со 130 до 151 тысячи штук. Их средняя цена подскочила с 385 до 440 долларов.

А вот поставки смартфонов сократились в полтора раза — всего чуть больше миллиона штук против 1,6 млн единиц годом ранее. При этом их средняя цена выросла со 110 долларов за телефон до 130.

Как и прежде, самая крупная номенклатура — одежда и обувь. Однако их было поставлено в Казахстан намного меньше, чем год назад: 94 млн единиц разнообразной одежды на 673 млн долл., 196 млн пар всевозможной носочно-чулочной продукции — на 71 млн долл., и 38 млн пар обуви всех фасонов и видов — еще на 325 миллионов. Итого: 1,1 млрд долларов. При этом в прошлом году объем поставок одежды и обуви за первое полугодие составил почти 1,8 миллиарда. В штуках сокращение почти двукратное. К слову, вопрос о том, куда именно делись поставленные в первом полугодии 2021 года в Казахстан с его населением в 20 млн человек 72 млн пар обуви, 255 млн единиц одежды и 260 миллионов носков, можно считать риторическим.



Огромный рост показывает поставка синтетической ткани — 110 млн метров на 140 млн долларов. Год назад было в 2,5 раза меньше. Также в два раза выросли поставки легковых автомобилей — до 1 939 единиц. Ранее основным поставщиком машин в Казахстан была Россия, но теперь нам их и самим отчаянно не хватает.

Белоруссия

Белоруссия стала еще одним из главных бенефициаров разрыва отношений России с европейскими партнерами. По итогам июня экспорт товаров из братской республики в РФ составил 2 млрд долларов, следует из данных Белстата. По сравнению с июнем 2021 года объем экспортных поставок возрос на 48,4%. В результате Белоруссия стала вторым по величине поставщиком России, уступив лишь Китаю.

Всего в январе–июне 2022 года поставки из Белоруссии в Россию увеличились на 23%, до 9,1 млрд долларов.

Разбивку по категориям Белстат не приводит. Традиционно основными товарами белорусского экспорта были молочная продукция, средства наземного транспорта, оборудование и механические устройства, мясо, изделия из черных металлов. При этом Белоруссия не теряет надежды переориентировать на Россию экспорт, который теперь не может направлять в Европу и на Украину.



Еще один фактор, по мнению экспертов, — это укрепление российского рубля к доллару. Более 80% взаимной торговли Белоруссии и РФ идет в российских рублях. При росте курса рубля к доллару это автоматически увеличивает стоимость экспорта в долларовом выражении.

Заграница нам поможет?

Вероятно, рост поставок техники из Казахстана связан с попыткой заместить продукцию, поставки которой в России официально приостановлены. К примеру, ранее сообщалось о появлении в торговых сетях новинок Samsung c приставкой «kz» в конце названия. Однако панацеей такой транзитный коридор пока не стал. Как рассказал «Фонтанке» источник в одной из федеральных сетей электроники, страна не торопится облегчить российским поставщикам условия транзита. «При такой схеме надо казахский НДС заплатить на таможне, потом, когда вывозите в Россию, появляется право на вычет, но затем российский НДС платите. Право на вычет реализовать в Казахстане не очень просто, процедура может длиться до полугода, и есть много нюансов», — отмечает собеседник издания. Все это влияет на цену товара.



Рост объемов, вероятно, временное явление, считает директор агентства INFOLine Иван Федяков. «Новые партии поставок будет организовать сложнее: вендоры будут под лупой смотреть на объемы, которые отгружаются в Казахстан, и будут ограничивать и пресекать [транзит в Россию]», — говорит он.

Турция — более важный партнер для России, считает эксперт. В ее случае рост объемов импорта в Россию может происходить за счет собственного производства. Из-за ослабления лиры продавать товары за рубеж более выгодно, чем на внутреннем рынке. Впрочем, Турция становится коридором и для европейского оборудования, продажи которого официально прекращены в России. На эту страну переориентируются и импортеры химического сырья, которые работали с европейской продукцией, рассказал «Фонтанке» собеседник в одной из компаний.

А вот о реэкспорте креветок «из белорусских морей» стоит забыть, считает Иван Федяков.

«Белоруссии будет сложнее организовать параллельный импорт в отличие от 2014–2015 года. Хотя в Белоруссии продолжают работать иностранные ретейлеры и бренды, объем рынка маленький, и возможности для поставок, учитывая, что ее окружают недружественные страны, сильно сократились», — комментирует он. Таким образом, белорусский экспорт будет касаться, как и раньше, в основном продуктов питания, промышленных товаров, в частности машиностроения.