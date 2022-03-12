Производитель Colgate и Palmolive ограничил импорт в Россию

Производитель гигиенической продукции Colgate-Palmolive прекращает импорт и продажу в России всей продукции за исключением товаров первой необходимости. Об этом сообщается в обращении к сотрудникам президента и генерального директора компании Ноэля Уоллеса.



«Многие из вас также спрашивали о нашей деятельности в России. Мы приостановили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены для повседневного использования. Мы также прекратили все капиталовложения, медийную и рекламную деятельность», — написал он.

