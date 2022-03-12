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Производитель Colgate и Palmolive ограничил импорт в Россию

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Производитель гигиенической продукции Colgate-Palmolive прекращает импорт и продажу в России всей продукции за исключением товаров первой необходимости. Об этом сообщается в обращении к сотрудникам президента и генерального директора компании Ноэля Уоллеса.

«Многие из вас также спрашивали о нашей деятельности в России. Мы приостановили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены для повседневного использования. Мы также прекратили все капиталовложения, медийную и рекламную деятельность», — написал он.

Уоллес отметил, что руководство компании продолжит оценивать ситуацию в стране, чтобы предпринимать действия, «соответствующие нашим ценностям».

Colgate-Palmolive принадлежат, в частности, бренды зубной пасты Colgate, гигиенических средств Palmolive, моющих средств Sanex, корма для животных Hill's.

Ранее о значительном сокращении инвестиций и ассортимента продаваемых в России товаров заявила компания Procter & Gamble. Она производит в том числе подгузники, моющие средства, зубные пасты и бытовую технику.

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Комментарии (12)

***_555
Надо прикупить Hill's
Kot Piter
Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок! 😁
Mimic
Думаю, сейчас здесь напишут, что это просто счастье и наконец-то у нас станут производить все подобные продукты, только теперь уже качественные и недорогие! и без ГМО!
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