Производитель Colgate и Palmolive ограничил импорт в Россию

Производитель гигиенической продукции Colgate-Palmolive прекращает импорт и продажу в России всей продукции за исключением товаров первой необходимости. Об этом сообщается в обращении к сотрудникам президента и генерального директора компании Ноэля Уоллеса.
«Многие из вас также спрашивали о нашей деятельности в России. Мы приостановили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены для повседневного использования. Мы также прекратили все капиталовложения, медийную и рекламную деятельность», — написал он.
Уоллес отметил, что руководство компании продолжит оценивать ситуацию в стране, чтобы предпринимать действия, «соответствующие нашим ценностям».
Colgate-Palmolive принадлежат, в частности, бренды зубной пасты Colgate, гигиенических средств Palmolive, моющих средств Sanex, корма для животных Hill's.
Ранее о значительном сокращении инвестиций и ассортимента продаваемых в России товаров заявила компания Procter & Gamble. Она производит в том числе подгузники, моющие средства, зубные пасты и бытовую технику.