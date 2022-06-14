Все там будут: Zara и Pull&Bear стали продавать в Wildberries (и другие новости вокруг спецоперации 14 июня)

Фирменные магазины Zara остаются закрытыми Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 14 июня.



Госдума усилила наказание «за создание угроз национальной безопасности» (пока в первом чтении) Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России и участие в военных действиях против нее. Если законопроект пройдет все чтения в неизменном виде, в России появится наказание за «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» — штраф от 100 до 500 тысяч рублей или от 2 до 4 лет колонии, а группой или с угрозой насилия — от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

Появляются и другие санкции. Участие граждан России в военных действиях против интересов страны за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Аналогичное наказание будет за переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий. Конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей. Три российских банка отключены от системы SWIFT

Евросоюз отключил от системы SWIFT Сбер, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Решение было принято в рамках шестого пакета санкций против России, опубликованного в начале июня. О том, как скажется отключение на работе банков и жизни россиян, мы рассказывали в этом материале. Минфин засекретил бюджетную отчетность Минфин России опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь-май 2022 года. В этот раз министерство представило только общие данные о доходах и расходах казны — без информации об источниках финансирования дефицита бюджета, исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также без уточненных данных об исполнении бюджета за предыдущие месяцы. В Минфине объяснили, что формат публикации изменился, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций.

— Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности, — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.



Одежда Zara и Pull&Bear вернулась (но в обход) В России снова стали продаваться товары брендов Zara и Pull&Bear. Правда, не в фирменных магазинах — продукция появилась в каталоге онлайн-ритейлера Wildberries. Ранее на Wildberries стали доступны вещи бренда Massimo Dutti, который входит в ту же группу компаний Inditex. Wildberries недавно ввел комиссию за возврат неподошедших товаров, о том, законно ли это, мы рассказывали в этом материале.

Верховная рада предлагает списать госдолг Украины В Верховную раду внесли проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать с зарубежными кредиторами переговоры о списании государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины. По данным ТАСС, госдолг Украины составляет 56,83 млрд долларов, до конца этого года необходимо выплатить 3,4 млрд. Еще одно предложение — запретить на произведения граждан РФ и установить ограничения на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий.



Путин обсудит спецоперацию с военными корреспондентами Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что во время Петербургского международного экономического форума ожидается встреча президента с военкорами российских СМИ. Он обсудит с ними спецоперацию. Дата встречи не уточняется, однако известно, что Путин прибудет в Санкт-Петербург 16 июня. Товары из Запорожья теперь «сделаны в России»

Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как выпущенную в ДНР или России. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Юридически так получилось, что мы уже не Украина, но еще и не Россия. В эту серую зону попала масса крупных производств, то есть десятки заводов и всех тех инициативных людей, которые обеспечивают сотни и тысячи рабочих мест. Сейчас нам пошли навстречу, — цитирует Рогова РИА Новости.