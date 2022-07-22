«Как в феврале не будет». Петербургский бизнес рассказал, когда подешевеет лосось

Компания «Балтийский берег» начала снижать цены на лосось. Об этом заявила Наталья Сахань, ведущий менеджер торгового дома в ходе делового завтрака, организованного RestoGR 22 июля.

«Эта неделя — падение порядка 8–10%, следующая неделя относительно этой порядка 8–10», — сказала она. Таким образом, суммарное снижение составит около 15%. Впрочем, возвращения к февральским ценам ждать не стоит, отметила она.

По оценкам участников рынка, оптовые цены на атлантическую семгу с февраля по июнь выросли в два раза с 900–950 руб. до 2 тыс. руб. за кг, а на форель более чем в три — с 550 руб. до 1,7 тыс. руб. за кг. Основная причина — сокращение на 60% импорта в Россию выращенного атлантического лосося из Чили и с Фарерских островов, на который приходилось 80% от общего объема потребления в стране, сообщал «Коммерсант». Но цены подняли и отечественные поставщики, в том числе «Балтийский берег», который сам выращивает рыбу, ранее жаловались рестораторы.