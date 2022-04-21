Procter&Gamble опроверг возможность полного ухода с рынка России

Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (P&G) опроверг информацию о том, что компания может полностью покинуть российский рынок. Ранее Reuters сообщили о вероятности ухода компании из РФ из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками.



Как передает 21 апреля ТАСС, ссылаясь на пресс-службу P&G в Восточной Европе, компания адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.



«Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта. <...> Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность», — заявили в фирме.

