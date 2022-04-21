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    Procter&Gamble опроверг возможность полного ухода с рынка России

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    2 комментария

    Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (P&G) опроверг информацию о том, что компания может полностью покинуть российский рынок. Ранее Reuters сообщили о вероятности ухода компании из РФ из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками.

    Как передает 21 апреля ТАСС, ссылаясь на пресс-службу P&G в Восточной Европе, компания адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.

    «Мы не объявляли о каких-либо изменениях нашей изначальной позиции, обозначенной в начале марта. <...> Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность», — заявили в фирме.

    В начале марта, как писали СМИ, в P&G заявили о сокращении ассортимента товаров в России и сохранении только самых необходимых предметов гигиены. Кроме того, стало известно, что компания прекратила все инвестиции в страну, а также медийную и рекламную деятельность.

    Procter & Gamble — производитель бытовой химии и товаров для гигиены. В продуктовом портфеле компании — бренды Pampers, Always, Gillette, Ariel и многие другие. В РФ компания имеет около 2,5 тысячи сотрудников.

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    Комментарии (2)

    Савва Морозов
    надоели.
    икеа сливки сняла, а остальные - придумайте уже что-то новое.
    marka
    "Бритва "Нева" - вжик - и ты вдова.."
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