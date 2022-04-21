Reuters: Производитель Fairy, Tide и Pampers может уйти из России

Американская компания Procter & Gamble может закрыть бизнес в России из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками. Об этом 21 апреля пишет Reuters, ссылаясь на отчет фирмы.



В компании отмечают, что главным фактором при принятии решения будет влияние ситуации на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. До начала спецоперации бизнес в России и на Украине приносил P&G от 1,5 % до 2 % глобальной прибыли. Также в P&G опасаются, что два завода компании на Украине могут быть уничтожены.

