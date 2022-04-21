Reuters: Производитель Fairy, Tide и Pampers может уйти из России

Американская компания Procter & Gamble может закрыть бизнес в России из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками. Об этом 21 апреля пишет Reuters, ссылаясь на отчет фирмы.
В компании отмечают, что главным фактором при принятии решения будет влияние ситуации на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. До начала спецоперации бизнес в России и на Украине приносил P&G от
Procter & Gamble — производитель бытовой химии и товаров для гигиены. Компания владеет брендами Pampers, Always, Gillette, Ariel, Tide, Lenor, Fairy и многими другими. В начале марта P&G заявила, что сократит свой продуктовый ассортимент в России, оставив основные товары для здоровья и личной гигиены, кроме того, она прекратила инвестиции, медийную и рекламную деятельность. В РФ компания имеет около 2,5 тысячи сотрудников.