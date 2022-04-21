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    Экономика и санкции

    Reuters: Производитель Fairy, Tide и Pampers может уйти из России

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    7 комментариев

    Американская компания Procter & Gamble может закрыть бизнес в России из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками. Об этом 21 апреля пишет Reuters, ссылаясь на отчет фирмы.

    В компании отмечают, что главным фактором при принятии решения будет влияние ситуации на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. До начала спецоперации бизнес в России и на Украине приносил P&G от 1,5 % до 2 % глобальной прибыли. Также в P&G опасаются, что два завода компании на Украине могут быть уничтожены.

    Procter & Gamble — производитель бытовой химии и товаров для гигиены. Компания владеет брендами Pampers, Always, Gillette, Ariel, Tide, Lenor, Fairy и многими другими. В начале марта P&G заявила, что сократит свой продуктовый ассортимент в России, оставив основные товары для здоровья и личной гигиены, кроме того, она прекратила инвестиции, медийную и рекламную деятельность. В РФ компания имеет около 2,5 тысячи сотрудников.

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    Комментарии (7)

    ДЮрьевич
    Привет немытая Россия!
    инкогнитто
    честь же уже КАПЛЯ
    Михаил Петров-Водкин
    Деды без гигиены обходились, первыми в мире запуская в космос собачек с Терешковой.
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