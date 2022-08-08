Полиция задержала пятерых участников уличной драки в Мурино. В их числе боец ММА Тарасов

Сотрудники уголовного розыска задержали пятерых подозреваемых в уголовном хулиганстве после драки в областном городе Мурино. В отделе собралась компания из бойцов ММА, блогеров и петербургского рэпера.

Как сообщили вечером 8 августа в ГУ МВД по Петербургу и области, подозреваемым от 28 до 37 лет, все пятеро процессуально задержаны на двое суток. По информации «Фонтанки», среди них боец ММА, заявлявший, что на Екатерининскую улицу накануне приехал миротворцем, но угодил в эпицентр драки со стрельбой . С ним его товарищ по ММА и блогер, также уже попадавший в новостные ленты и поле зрения полиции.

Ещё один задержанный — 37-летний рэп-исполнитель, выступавший, по предварительной информации, другой стороной конфликта.

«В результате осмотра места происшествия и опроса очевидцев полицейские установили, что в ходе драки был применен травматический пистолет и баллончики со слезоточивым газом. Позже из больницы в полицию поступила информация об обращении за медицинской помощью одного из участников конфликта, 27-летнего мужчины», — рассказали в главке.

Судя по предоставленным ведомством фотографиям, пострадавший тоже проводит вечер в полиции. Остальных участников драки ищут.