Боец ММА Артём Тарасов рассказал о причинах конфликта, который перерос в массовую драку в Мурино

Конфликт в Интернете между спортсменами и «блатными» перерос в побоище на улице в Мурино, уверен один из участников, боец ММА Артём Тарасов.



В разговоре с «Фонтанкой» 8 августа молодой человек заявил, что его пригласили стать миротворцем знакомые из Всеволожского района области. Однако, когда боец приехал на Екатерининскую улицу, там началась стрельба.



«Стреляла противоположная сторона. Мои друзья сказали, что они какие-то блатные. В голову ранили одного парня, Руслана», — рассказал Тарасов.

