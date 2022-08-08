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    Боец ММА Артём Тарасов рассказал о причинах конфликта, который перерос в массовую драку в Мурино

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    Конфликт в Интернете между спортсменами и «блатными» перерос в побоище на улице в Мурино, уверен один из участников, боец ММА Артём Тарасов.

    В разговоре с «Фонтанкой» 8 августа молодой человек заявил, что его пригласили стать миротворцем знакомые из Всеволожского района области. Однако, когда боец приехал на Екатерининскую улицу, там началась стрельба.

    «Стреляла противоположная сторона. Мои друзья сказали, что они какие-то блатные. В голову ранили одного парня, Руслана», — рассказал Тарасов.

    После того как конфликт закончился, боец помог, по его словам, одному из пострадавших парней-оппонентов, а потом уехал.

    Драка попала на видео.

    Полиция сообщала, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Артём Тарасов не в первый раз попадает в поле зрения СМИ. В 2021 году он стал фигурантом дела о нападении на топ-менеджера на Московском вокзале, хотя уверял, что мужчину он с товарищем не тронул и пальцем.

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