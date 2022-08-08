После массовой драки в Мурино в больницу увезли одного мужчину, возбуждено дело

Молодого мужчину госпитализировали после конфликта с применением оружия в Мурино.



Полицию к дому 2 по Екатерининской улице вызвали накануне около 23:00, сообщает 8 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В 112 сообщали о массовой драке.



«Фонтанка» публиковала видео конфликта, который из окон снимали местные жители.



Помимо кулаков, отмечают в полиции, участники применили пневматическое оружие. 26-летнего мужчину скорая увезла с «поля боя». Его состояние оценивается как удовлетворительное.

