После массовой драки в Мурино в больницу увезли одного мужчину, возбуждено дело

Молодого мужчину госпитализировали после конфликта с применением оружия в Мурино.
Полицию к дому 2 по Екатерининской улице вызвали накануне около 23:00, сообщает 8 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В 112 сообщали о массовой драке.
«Фонтанка» публиковала видео конфликта, который из окон снимали местные жители.
Помимо кулаков, отмечают в полиции, участники применили пневматическое оружие. 26-летнего мужчину скорая увезла с «поля боя». Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Устанавливаются все детали произошедшего», — заявили в ГУ МВД.