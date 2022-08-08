    Пробки

    3/10

    usd60.37eur61.36
    Oкей, а что с ObiSUP-фестиваль «Фонтанки»Куда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    После массовой драки в Мурино в больницу увезли одного мужчину, возбуждено дело

    11035
    1 комментарий

    Молодого мужчину госпитализировали после конфликта с применением оружия в Мурино.

    Полицию к дому 2 по Екатерининской улице вызвали накануне около 23:00, сообщает 8 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В 112 сообщали о массовой драке.

    «Фонтанка» публиковала видео конфликта, который из окон снимали местные жители.

    Помимо кулаков, отмечают в полиции, участники применили пневматическое оружие. 26-летнего мужчину скорая увезла с «поля боя». Его состояние оценивается как удовлетворительное.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    «Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Устанавливаются все детали произошедшего», — заявили в ГУ МВД.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close