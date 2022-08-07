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    Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей во время падения остановки на Большевиков

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    Серьёзные травмы получила женщина, на которую во время грозы упал остановочный павильон. Пострадавшую поместили в блок критических состояний Александровской больницы. Её состояние оценивается как тяжёлое.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне была госпитализирована 41-летняя гражданка Узбекистана. У неё диагностированы переломы рёбер, а также сложный перелом костей правой руки с повреждением нерва.

    Женщина находится в Петербурге легально, у неё оформлены документы, дающие право на работу.

    Во время серьезной грозы 6 августа остановка на проспекте Большевиков, 10 упала на прохожую. Судя по кадрам, опубликованным порталом «Мегаполис», на помощь пострадавшей пришли прохожие.

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