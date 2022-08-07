Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей во время падения остановки на Большевиков

Серьёзные травмы получила женщина, на которую во время грозы упал остановочный павильон. Пострадавшую поместили в блок критических состояний Александровской больницы. Её состояние оценивается как тяжёлое.



Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне была госпитализирована 41-летняя гражданка Узбекистана. У неё диагностированы переломы рёбер, а также сложный перелом костей правой руки с повреждением нерва.