Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей во время падения остановки на Большевиков

Серьёзные травмы получила женщина, на которую во время грозы упал остановочный павильон. Пострадавшую поместили в блок критических состояний Александровской больницы. Её состояние оценивается как тяжёлое.
Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне была госпитализирована 41-летняя гражданка Узбекистана. У неё диагностированы переломы рёбер, а также сложный перелом костей правой руки с повреждением нерва.
Женщина находится в Петербурге легально, у неё оформлены документы, дающие право на работу.
Во время серьезной грозы 6 августа остановка на проспекте Большевиков, 10 упала на прохожую. Судя по кадрам, опубликованным порталом «Мегаполис», на помощь пострадавшей пришли прохожие.