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    Владимир Путин запретил «недружественным» странам продавать и покупать акции энергокомпаний и банков РФ

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    Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ, запрещающий до конца года всем связанным с т.н. недружественными странами лицам покупать и продавать акции ряда российских компаний.

    Как следует из опубликованного текста указа, после 31 декабря 2022 года иностранным гражданам и компаниям, так или иначе связанным с недружественными государствами, покупать и продавать акции и доли в российских предприятиях из списка стратегических, ряда нефтегазовых компаний, компаний, которые производят и обслуживают энергетическое оборудование, производят и поставляют электро- и теплоэнергию, нефтепереработчиков, крупных нефтегазовых недропользователей, а также всех компаний, добывающих золото, алмазы, редкоземельные металлы, уран, литий и др. Также в перечень входят некоторые банки.

    В указе особо отмечается, что все сделки с акциями и долями в таких компаниях, совершенные до 31 декабря 2022 года будут считаться ничтожными. При этом оставлено окно возможностей: президент оставил за собой право в особых случаях все же давать добро на такие сделки.

    По факту можно констатировать, что Владимир Путин заморозил на территории РФ активы иностранных инвесторов в целом ряде отраслей. Ранее в т.н. недружественных странах местные власти сделали то же самое, заморозив российские активы: формально они все еще принадлежат российским инвесторам, но никаких действий с ними совершать нельзя.

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