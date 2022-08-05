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    Внезапно взбесившийся кот спровоцировал ДТП с пострадавшими в Подмосковье и сбежал

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    Фото: ГУ МЧС по Московской области
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    Домашнее животное стало причиной ДТП с пострадавшими в Московской области утром 5 августа. Водитель не справился с управлением из-за того, что ему в лицо вцепился кот.

    Случай произошел ранним утром на дороге возле СНТ «Ромашка» Богородского городского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Подмосковья. Мужчина и женщина ехали в автомобиле, и пассажирка держала на руках кота. Неожиданно питомец подпрыгнул и вцепился водителю в лицо. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево на обочине.

    В результате водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Спасатели помогли им выбраться из машины и передали врачам. Испуганный кот скрылся в ближайших кустах.

    «Владельцам домашних животных стоит помнить, что кошек и собак необходимо перевозить в специальных переносках или в отсеках машины, отгороженных от водителя защитной сеткой», — отметил старший смены Александр Хуторянский.

    Фото: ГУ МЧС по Московской области

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