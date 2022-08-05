Внезапно взбесившийся кот спровоцировал ДТП с пострадавшими в Подмосковье и сбежал

Домашнее животное стало причиной ДТП с пострадавшими в Московской области утром 5 августа. Водитель не справился с управлением из-за того, что ему в лицо вцепился кот.

Случай произошел ранним утром на дороге возле СНТ «Ромашка» Богородского городского округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Подмосковья. Мужчина и женщина ехали в автомобиле, и пассажирка держала на руках кота. Неожиданно питомец подпрыгнул и вцепился водителю в лицо. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево на обочине.