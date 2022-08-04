    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Зомби - «Макдональдс»Как вляпаться за 20 минутРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге устоял приговор iPhone в розовом чехле. Его казнят за ягодицы на фоне Исаакия

    6076
    4 комментария

    В Петербурге приговорён к смерти чёрный айфон в розовом чехле. На эшафот он отправляется решением суда и непостоянством оскорбившей чувства верующих Ирины Волковой, которая накануне и не думала сдавать «оружие».

    Подробностями вернувшейся к обычной жизни блогера Волковой 4 августа поделилась объединённая пресс-служба судов Петербурга. В конце марта она выслушала приговор за фотографии и видео оголённых ягодиц на фоне Исаакиевского собора и осталась в смятении. Против того, чтобы отработать 180 часов, Волкова не возражала, протест вызвала судьба смартфона.

    iPhone 12 mini в корпусе чёрного цвета и в розовом чехле признан орудием и средством совершения преступлений.

    Из материалов дела следует, что ягодицы Волковой запечатлела камера Iphone XR её знакомой, не осведомлённой об умысле «глумиться, изображая сцену сексуального характера», в видимой близости православного собора. С помощью 12 mini блогер, вероятно, «манифестировала неопределённому кругу лиц собственное неуважение к обществу и верующим» и выложила снимки в инстаграм* (деятельность соцсети запрещена в РФ). Это заставило испытать нравственные страдания как минимум одного мужчину, заявившего о непотребстве.

    Будущее вещдоков определяет статья 81 УПК. В соответствии с первым пунктом третьей части орудия преступления могут быть конфискованы, переданы в соответственные учреждения или уничтожены.

    Мировой суд был неумолим: приобщённый к материалам диск оставили на хранении, IPhone 12 mini должен быть уничтожен после вступления приговора в силу.

    Волкова обжаловала его в Октябрьском районном суде. Накануне она оповестила 5,8 тысячи своих подписчиков в запрещённой соцсети о том, что засыпает с мыслями об «айфоне»: «Надеюсь, вернут». Наутро настрой блогера, похоже, изменился.

    «Девушка просила телефон не уничтожать, а вернуть ей. Но в итоге осужденная отказалась от апелляционной жалобы. Сегодня суд производство прекратил», — рассказали в пресс-службе. Объяснять суду своё непостоянство Волкова не стала. Судя по запрещённой соцсети, подписчики пока его тоже не получили, зато посмотрели на «свой любимый» Исаакий.

    *Деятельность соцсети запрещена в РФ.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close