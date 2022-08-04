В Петербурге устоял приговор iPhone в розовом чехле. Его казнят за ягодицы на фоне Исаакия

В Петербурге приговорён к смерти чёрный айфон в розовом чехле. На эшафот он отправляется решением суда и непостоянством оскорбившей чувства верующих Ирины Волковой, которая накануне и не думала сдавать «оружие».

Подробностями вернувшейся к обычной жизни блогера Волковой 4 августа поделилась объединённая пресс-служба судов Петербурга. В конце марта она выслушала приговор за фотографии и видео оголённых ягодиц на фоне Исаакиевского собора и осталась в смятении. Против того, чтобы отработать 180 часов, Волкова не возражала, протест вызвала судьба смартфона.

iPhone 12 mini в корпусе чёрного цвета и в розовом чехле признан орудием и средством совершения преступлений. Из материалов дела следует, что ягодицы Волковой запечатлела камера Iphone XR её знакомой, не осведомлённой об умысле «глумиться, изображая сцену сексуального характера», в видимой близости православного собора. С помощью 12 mini блогер, вероятно, «манифестировала неопределённому кругу лиц собственное неуважение к обществу и верующим» и выложила снимки в инстаграм* (деятельность соцсети запрещена в РФ). Это заставило испытать нравственные страдания как минимум одного мужчину, заявившего о непотребстве.

Будущее вещдоков определяет статья 81 УПК. В соответствии с первым пунктом третьей части орудия преступления могут быть конфискованы, переданы в соответственные учреждения или уничтожены. Мировой суд был неумолим: приобщённый к материалам диск оставили на хранении, IPhone 12 mini должен быть уничтожен после вступления приговора в силу. Волкова обжаловала его в Октябрьском районном суде. Накануне она оповестила 5,8 тысячи своих подписчиков в запрещённой соцсети о том, что засыпает с мыслями об «айфоне»: «Надеюсь, вернут». Наутро настрой блогера, похоже, изменился.

«Девушка просила телефон не уничтожать, а вернуть ей. Но в итоге осужденная отказалась от апелляционной жалобы. Сегодня суд производство прекратил», — рассказали в пресс-службе. Объяснять суду своё непостоянство Волкова не стала. Судя по запрещённой соцсети, подписчики пока его тоже не получили, зато посмотрели на «свой любимый» Исаакий.