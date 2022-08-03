Десятки моржей проплывут на сёрфах по трассе «Фонтанка SUP»

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





В этом году на фестивале «Фонтанка SUP» впервые состоится массовый заплыв моржей-сапсёрферов. Любители зимнего плавания из разных городов в ярких оранжевых костюмах «Команды Газпром нефти» покорят реки и каналы Северной столицы. К ним присоединятся нефтяники из Заполярья и петербургские студенты. По словам участников, самая закаленная команда сапсёрферов собралась для популяризации здорового образа жизни и вклада Петербурга как морской столицы России в развитие и изучение арктического региона.



Фото: из личного архива героя Поделиться Поделиться





Как становятся моржами Одним из участников заплыва «Фонтанка SUP» станет Филипп Гривский — член клуба закаливания «Дерзкие моржи». Для Филиппа моржевание — это больше хобби, которое плавно перетекает в спорт. Раньше он плавал на любительском уровне, но четыре года назад знакомые позвали его искупаться зимой. С этого все и началось.

«Сначала пробежались метров 500, а потом окунулся. Страха не было. Наоборот, мне все очень понравилось. Там же я познакомился с ребятами из сообщества «Невские моржи», но они скорее про закаливание. Потом образовалось сообщество «Дерзкие моржи», которое уже про спорт, что меня больше привлекало. Так я к ним и присоединился», — рассказывает Филипп.



Фото: из личного архива героя Поделиться Поделиться





С SUP-серфингом он познакомился недавно. В последние годы во время заплывов Филипп все чаще стал встречать на городских реках людей, стоящих на каких-то досках с веслом.

«Первое время удивлялся, не понимал, кто это такие и как они держатся на воде. Потом познакомился с ними, нам все рассказали и показали. Захотелось попробовать, но все как-то не удавалось. И вот пару недель назад ребята из «Газпром нефти» пригласили поучаствовать вместе с ними в фестивале «Фонтанка SUP». Сейчас ходим на тренировки. Ничего сложного в этом нет, но небольшая практика перед заплывом не помешает», — признается он.



Опасно ли купаться в Фонтанке

Бытует миф, что вода в городских реках и каналах настолько грязная, что в нее лучше даже не падать, иначе дело может обернуться разными неприятностями для здоровья. Но опыт петербургских моржей подсказывает, что все не настолько плохо.



«Не припомню, чтобы у кого-то возникали какие-то проблемы из-за воды в петербургских реках и каналах. У нас в городе несколько лет назад ввели в строй систему очистных сооружений, которая считается лучшей в Европе. Они очищает воду на 99 процентов. Но понятно, что в течение дня там катаются всякие лодки, от которых все равно остаются загрязнения. Поэтому мы стараемся купаться с утра, когда вода максимально чистая. У нас в клубе есть моржи, которые закаляются в городских реках уже по 40–50 лет — и у них со здоровьем все хорошо, хотя вода раньше, конечно, была грязнее», — говорит Филипп.



Закаливание — идеальный вариант, чтобы поддерживать себя в тонусе.

«Наверное, нет универсального рецепта здоровья. Но на мой взгляд, закаливание дает большой рост иммунитета, если заниматься этим систематически. Даже если вы будете просто холодным душем обливаться по утрам и вечерам, это уже будет давать немаленький заряд бодрости. Конечно, это не панацея от всех болезней. Здоровьем надо заниматься в комплексе: физические нагрузки, полезное питание и закаливание. Все вместе это обязательно даст хороший эффект», — уверен Филипп.



Арктика как мечта

Идею устроить заплыв послов Арктики на SUP-серфах Филипп считает удачной. «Любое спортивное мероприятие — это важное событие, которое позволяет собрать вместе разных участников. А когда в рамках этого мероприятия проходит такая просветительская деятельность, это полезно вдвойне», — говорит он.

Молодой человек и сам однажды хотел бы побывать в Арктике, чтобы устроить там небольшой заплыв.



«Два года назад я и еще четыре человека из нашего клуба ездили в Мурманскую область в поселок Териберка, что на берегу Баренцева моря. В мой день рождения купались там в Северном Ледовитом океане. Это были непередаваемые ощущения. Хотелось бы однажды проделать то же самое в Арктике», — признался Филипп.



Кто знает: может, однажды у него это получится. Тем более, что не так давно семеро моржей из Тюмени уже проделал подобное.

Фото: пресс-службы «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Долгая дорога В 2021 году семеро моржей-тюменцев попали в Книгу рекордов России, проплыв «Арктический километр» в Обской губе между ледоколами «Газпром нефти» и нефтеналивным терминалом «Ворота Арктики». О том, как это произошло, рассказал один из участников заплыва Андрей Агарков. «Вся эта история с «Газпром нефтью» у нас началась еще три года назад. Все время что-то мешало: то пандемия, то еще что-то. В итоге я им сказал: скажете, что вылетать надо уже завтра, — значит завтра. В итоге решили сначала съездить посмотреть, что там да как. Летел из Тюмени в Уренгой, а оттуда на вертолете до мыса Каменный, где находится завод по переработке сжиженного газа. Уже на месте понял, что с берега зайти не получится — штормовая волна нас будет выбрасывать обратно. Решили плыть между ледоколами. А мы же еще экологи, поэтому наш заплыв был не только ради рекорда. Мы хотели еще убедиться в чистоте воды, в экологичности производства. Честно скажу, придраться оказалось не к чему, хотя я в вопросах экологии очень злой дядька», — рассказал Агарков.

Фото: пресс-службы «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Для рекорда моржам нужна была температура воды не выше 4 градусов. Это очень серьезно. Для подобных заплывов всегда необходим тестовый вход в воду, но в этот раз организовать его не удалось из-за погоды. «Вечером меня спросили, сможем ли мы сразу по прилету провести мероприятие, потому что потом погода резко ухудшится на несколько недель. Так как ребята у нас все опытные, мы согласились пойти на это без предварительного тестирования воды», — говорит Агарков.

Фото: пресс-службы «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Настоящее испытание

В день заплыва будущие рекордсмены встали в шесть утра. Полетели из Тюмени уже по знакомому маршруту, только без захода на завод — сразу на ледокол. Из-за волны долго не могли замерить температуру. Как только термометр показал нужные цифры, действовали быстро и четко: краткий инструктаж с командой, спасателями и капитанами ледоколов, а потом сам заплыв.

«Сложность еще была и в том, что волна вперемешку с песком била о борт корабля. В такой обстановке очень сложно подплыть к борту так, чтобы тебя не размазало об этот самый борт, но наши опытные пловцы справились. Все самостоятельно поднимались на трап. Еще меня покорило, что два ледокола встали ровно на расстоянии 1 км 30 сантиметров друг от друга. Некоторые машину так не смогут запарковать, как эти ребята работают с такими махинами», — удивляется Агарков.

Видео пресс-службы «Газпром нефти»

Четыре года назад тюменским моржам покорилась Антарктика, год назад — Арктика. Как признается Агарков, теперь у него только одна мечта — устроить заплыв на Северном полюсе.

«Теперь я на самом деле верю, что возможно все. Поэтому, думаю, что и с этим у нас все получится», — говорит рекордсмен.

Партнерский материал