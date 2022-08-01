Под Петербургом из реки Волхов подняли погибшего

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели и личность мужчины, которого нашли в реке Волхов в Ленинградской области.

Как сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе 1 августа, погибшего обнаружили в реке неподалёку от местечка Пороги. Течение несло тело к Ладожскому озеру, спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога достали его из воды.



В службе уточнили, что на берег вытащили неизвестного мужчину. Причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам.

