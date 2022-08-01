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    Под Петербургом из реки Волхов подняли погибшего

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    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели и личность мужчины, которого нашли в реке Волхов в Ленинградской области.

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    Как сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе 1 августа, погибшего обнаружили в реке неподалёку от местечка Пороги. Течение несло тело к Ладожскому озеру, спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога достали его из воды.

    В службе уточнили, что на берег вытащили неизвестного мужчину. Причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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