Голый бегун взбудоражил петербуржцев на Дыбенко. Полиция смогла догнать его только на машине

Абсолютно голый мужчина скрасил утро жителей Невского района Петербурга и кудровчан. В десятом часу 30 июля бесстыдник показался перед посетителями ТРК «Невский». Свидетелями марафона стали и те, кто оказался в это время на улице Дыбенко.

Один из очевидцев опубликовал видео в паблике «Жизнь в Кудрово». На кадрах обнаженный мужчина бежит легкой трусцой, следующие за ним сотрудники правопорядка догнать его не могут. Другой свидетель добавил к этому, что нарушителя все-таки задержали, но для этого путь ему пришлось преградить служебной машиной. Как выяснилось, гражданин сбежал... из реанимации.