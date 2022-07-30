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    Голый бегун взбудоражил петербуржцев на Дыбенко. Полиция смогла догнать его только на машине

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    читатель «Фонтанки.ру», Дмитрий Сергеев/vk.com

    Абсолютно голый мужчина скрасил утро жителей Невского района Петербурга и кудровчан. В десятом часу 30 июля бесстыдник показался перед посетителями ТРК «Невский». Свидетелями марафона стали и те, кто оказался в это время на улице Дыбенко.

    Один из очевидцев опубликовал видео в паблике «Жизнь в Кудрово». На кадрах обнаженный мужчина бежит легкой трусцой, следующие за ним сотрудники правопорядка догнать его не могут. Другой свидетель добавил к этому, что нарушителя все-таки задержали, но для этого путь ему пришлось преградить служебной машиной. Как выяснилось, гражданин сбежал... из реанимации.

    «В 09:36 в полицию поступило сообщение, что по проспекту Большевиков идет голый мужчина. Прибывшие сотрудники установили, что это мужчина 27 лет, сбежавший из реанимации Александровской больницы (ранее поступала заявка). Его госпитализировали», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Пользователи соцсетей добавили красок в историю о сбежавшем пациенте. Так, по словам очевидцев, до задержания он успел зайти в автосалон и заявить всем, что его хотят убить.

    © Фонтанка.Ру

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