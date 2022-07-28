Вам с «Мерседесом» только на разборку! Петербург накрыло дефицитом запчастей на машины

Отказ автопроизводителей от официальных поставок в Россию машин коснулся и запчастей к ним. У дилеров многих марок нет длинного списка самых ходовых деталей. Китайские аналоги есть далеко не ко всему. «Фонтанка» искала самые разные варианты — и нашла.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге ездит около 1,7 млн машин, 80% из которых — иномарки. Уже в прошлом году их обслуживание стало проблемой — из-за сбоев логистических цепочек и кризиса на рынке полупроводников сроки доставки и цены заметно выросли. Однако реальные сложности начались после февраля 2022 года.



Вначале ощутить их было трудно — на складах у автосервисов скопились большие запасы. Однако уже в середине лета стало понятно, что ремонт машин становится не просто дорогим. По ряду марок деталей нет не то что оригинальных и за три цены, а нет вообще, от слова «совсем».

Редакция провела эксперимент, попытавшись поискать некоторые ходовые и дорогостоящие редкие детали на три автомобиля: шестилетнюю рабочую лошадку Volkswagen Polo, совершенно новый маленький городской джипик Hyundai Creta и не особо претенциозный, но вполне достойный Mercedes GLC 2016 года.



В официальных и неофициальных салонах мы искали ходовые передние бамперы и лобовые стекла на эти машины, а также непростой в техническом смысле стартер и самое дорогое и технологичное — рулевую рейку.

Проще всего найти все это совершенно предсказуемо оказалось на Hyundai Creta — машина совсем новая, запчасти к ней еще массово не расходились. По легенде, все наши машины всегда обслуживались только у официальных дилеров и при ремонтах получали только оригинальные детали (что, кстати, правда). Так что мы искали именно оригинальные запчасти и лишь при полной невозможности отыскать их соглашались на реплики.



В итоге найти на новую «Крету» нам удалось: оригинальный бампер (состоит из двух частей, всего примерно за 16 тысяч), лобовое стекло за 14,6 тысячи, стартер за 46,3 тысячи и дорогущую (как нам сперва показалось), но именно оригинальную рулевую рейку за 77,5 тысячи. Элементы бампера и рулевую рейку нам обещали привезти в течение максимум 5 дней. А вот оригинальные стекло и стартер — с ними проблема. Срок ожидания — от трех недель до трех месяцев.



Даже на официальных сервисах менеджеры понимают остроту проблемы и честно советуют подходящие неоригинальные детали. Правда, такая странная вещь: они не обязательно дешевле оригинала. В каталоге одного из крупнейших в городе продавцов запчастей под нашу новенькую «Крету» нет ни одного подходящего по VIN-номеру варианта. А те что есть, к предыдущим версиям, стоят до 50 тысяч за штуку в сборе. И хотя они нам совершенно не подходят, мы посочувствовали владельцам Hyundai Creta предыдущего поколения. Даже бэушный, с разборки бампер стоит 48 тысяч.



Рулевых реек в виде китайских реплик на совсем новые машины на рынке еще не появилось. Так что вариантов искать что-то подешевле у нас не оказалось. Еще один крупный игрок рынка автозапчастей по нашему VIN-номеру подобрал для нас оригинальную рулевую рейку за 84,5 тысячи: у официального дилера, парадоксальным образом, она дешевле.

Менеджеры в салонах говорят, что, к примеру, оригинальный стартер можно заменить на аналогичный от понятного производителя вроде Bosch, но ситуация такова, что он тоже может оказаться дороже. Также большой разброс цен и по лобовым стеклам. Оригиналы не всегда оказываются самыми качественными и дешевыми вариантами.



В любом случае пока что на новый Hyundai Creta запчасти есть в наличии, хотя их и придется подождать.

Чуть посложнее дела с Volkswagen Polo, хотя его огромная популярность и распространенность, казалось бы, должны сформировать широкий спрос и предложение. Так и есть, если закрывать глаза на оригинальность запчастей.



Итак, бампер и лобовое стекло в оригинальном исполнении нашлись сразу — по 25,8 и 18 тысяч соответственно. Срок поставки — 3 дня. А вот с более сложными деталями — беда. Чтобы найти оригинал рулевой рейки, пришлось обзвонить трех дилеров. Лишь у последнего осталась одна штука на складе в Москве за 58 тысяч. Ехать будет около недели, но нужна 100-процентная предоплата.



Другие варианты, предложенные дилерами: совсем дешевая за 18 тысяч — ее привезут за три дня. И точно такая же, как ставят на заводе, — той же фирмы, но без значка VW, стоить будет 40 тысяч.

Оригинальные рулевые рейки у разных дилеров стоят 117 и 126 тысяч. Но не пугайтесь, купить их невозможно. Как выразились менеджеры, заказать можно, но с «бесконечным сроком поставки». То есть когда приедет — никто не знает. «Никакой определенности до окончания спецоперации нам ждать не приходится, так что приходится выкручиваться», — сетуют специалисты. Хорошая новость: разброс цен на неоригинальные рулевые рейки для Volkswagen Polo позволяют выбрать их почти на любой кошелек: от 17 тысяч до 80. Что вам больше подойдет — сложный вопрос, на который ответ есть только умозрительный — наверное, чем дороже, тем лучше, но это не точно.

А дальше началась самая печальная часть наших поисков деталей — для «Мерседеса». Вроде не очень редкий и не самый дорогой, GLC оказался совершенно неремонтопригоден в Петербурге в июле 2022 года.



Первый дилер, к которому мы обратились, даже не стал спрашивать VIN-номер, узнав лишь, что именно нам нужно. «Бампера и стекла давно закончились», — отрезал он. Более технологичные детали искать у официалов тоже бессмысленно. На вопрос, что же делать, менеджер глубокомысленно заметил: «Ну, стартер можно перебрать…» На мгновение показалось, что мы говорим не с томным экспертом из салона люксовых машин за десятки миллионов рублей за штуку, а со слесарем-соседом. Про рулевую рейку он прямо сказал, что единственный вариант — искать б/у на разборке. Ну точно дядь Вова из ближайших гаражей. Видимо, такие времена настают.



В другом официальном салоне Mercedes решили если не найти нам нужные детали, то хотя бы поддержать реноме дорогого и солидного места. «Лобовое стекло стоит 82 900 — оригинальное. По срокам поставки сориентировать не получится — мы пока не принимаем заказы. Бампер для нашей машинки стоит 114 тысяч. Да, его тоже не заказать», — поражал цифрами менеджер. Дальше — больше. Стартер теоретически можно заказать на заводе в Германии. Если там примут заказ, ждать придется до 8 недель. Если нет — ну что ж поделаешь... Стоит он 129 тысяч. Перебрать самим не предложил.



Ну и напоследок — рулевая рейка. Под заказ она стоит теперь 453 тысячи рублей. В этой фразе нет опечаток. Но, как нетрудно догадаться, ее тоже нет, заказы не принимаются, когда будет — неизвестно.

С «Мерседесами» ситуация усугубляется тем, что официальный импортер в Москве после декабря просто закрыл свой склад на ключ и отключил свои базы от связи с дилерами. Можно предположить, что запчасти на немецкие машины в России есть, но их не только не достать, но даже не посмотреть, в наличии ли они.

Вариантов на складах у неофициальных поставщиков запчастей для «Мерседеса» тоже нет. Ветровое стекло на почти такую же машину стоит — и это б/у — 123 тысячи. Но, похоже, оно не подойдет. Есть вариант попробовать примерить одно стеклышко из Китая за смешные 8 тысяч. Подойдет — ура! Нет... ну так нет. Рулевых реек и стартеров по нашему VIN-номеру не ищется ни у серых поставщиков, ни на разборках. Бампер — надо смотреть. Вроде есть пара б/у, но подойдет ли — непонятно.

В сухом остатке: все вообще плохо, и надо искать другие варианты. Вспомнив про Финляндию под боком, «Фонтанка» решила попытать счастья там. Вряд ли при озвученных ценах на запчасти там будет намного дороже. И первый же вариант, выпавший по запросу «Ремонт машины в Финляндии», дал надежду. Сайт финской сети сервисов, официальный дилер пяти марок, с точками в Лаппенранте и Иматре. Многообещающее предложение обслуживания на русском языке и номер телефона. Звоним.



Приятная менеджер действительно говорит по-русски. Но узнав, что речь идет о машине с российскими номерами, сникла. «Нам запрещено продавать детали и даже делать сервисное обслуживание любому автомобилю, как-то связанному с Россией. Дистрибьютор будет проверять, куда пойдут запчасти. Да и мы сами должны проверять — санкции».

Так что даже сумасшедший вариант приехать вообще без номеров — нереален: по VIN-номеру будет сразу же понятно, в какой стране эта машина была продана. Эти правила, рассказала финская менеджер, были введены недавно — около месяца назад. До этого, говорит она, российские машины без проблем обслуживались.

Уже отчаявшись, мы нашли в VK группу с русским поставщиком деталей из Хельсинки. Позвонили и... О радость! «Да, мы можем подобрать вам все что нужно. Можем сами поменять в Хельсинки, можем организовать доставку в Россию», — обрадовал Александр. О том, что официальные финские дилеры не обслуживают и ничего не продают русским, он в курсе. «Но на то мы и не официальные», — объясняет он.



Есть ряд сложностей. К примеру, то, что он не имеет статуса дилера, означает, что у него нет доступа к официальному каталогу. И поиск каких-то конкретных деталей затруднен. То есть «просто бампер» — так нельзя. Надо указать конкретную деталь с артикулом. За этим Александр предложил обратиться к петербургским дилерам — вряд ли они откажут. Со всем остальным проблем нет.

Сразу скажем: цены там очень впечатляют, особенно с доставкой. Сколько именно — не скажем, узнавайте сами. По новому закону раскрывать данные о тех, кто в обход санкций везет запрещенку в Россию, — нельзя.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»